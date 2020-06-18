Репетиция Парада Победы в Самаре 2020: фоторепортаж с площади Куйбышева 18 июня

18 июня в Самаре прошла первая репетиция Парада Победы 2020. По площади Куйбышева маршировали бравые солдаты, а тяжелая техника репетировала предстоящие маневры. Фотограф «КП-Самара» побывала на месте событий и запечатлела, как все было.

Горожане с удовольствием глазели на техникуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военная техника выстроилась на подступах к площади Куйбышева вдоль ул.Молодогвардейской с самого утра - на радость местным жителям и окрестной детворе, которые с интересом наблюдали за традиционными приготовлениями военных.

Все военные были в маскахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая репетиция Парада Победы состоялась еще в День России – тогда по площади прошли пешие участники. 18 июня оттачивали маневры не только бравые солдатики, но и техника – самоходные орудия, боевые машины пехоты, танки. Все будущие участники парада были в непременных масках, что придавало зрелищу особенную тревожность.

Колонны военных казались бесконечнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По команде командиров солдаты четко маршировали по мостовой, прижав к груди оружие, синхронно разворачивались и кричали: «ура». Десятки военнослужащих действовали как единый слаженный механизм, вызывая восторг у случайных зрителей. Их, к слову, собралось немало.

Бравые солдаты надели маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Репетиция продолжалась до самого вечераФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад Победы пройдет в Самаре на площади Куйбышева 24 июня. Напомним, из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса любимый самарцами традиционный Парад 9 мая не состоялся. Торжества перенесли на 24 июня.

Парадная форма станет украшением торжестваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад начнется 24 июня в 10.00, но увидеть его смогут только две тысячи участников. Установленные на площади трибуны могли бы вместить и пять тысяч зрителей, но санитарно-эпидемиологическая обстановка диктует свои правила – зрителям придется соблюдать социальную дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Военная техника на улочках старого городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Параде Победы 2020 в Самаре примут около 1,7 тысяч человек и пять десятков единиц военной техники. Они построятся в 27 коробок парадных расчетов. В военной части парада примут участие подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа.

У самарцев есть время, чтобы полюбоваться военными машинамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В параде примут участие не только военнослужащие, но и представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии. А вот шествия Бессмертного полка из-за пандемии организовано не будет. Это сделано из-за санитарно-эпидемиологических соображений.

Красота да и только!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во второй части парада на площадь выйдет военная техника. Зрители смогут увидеть танки Т– 34 и Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», зенитные ракетные комплексы «Бук» и С-300 и другую технику.

По площади проехали танкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ожидается, что в небо над площадью Куйбышева также должны подняться два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31, а также сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95.Не обойдется и без вертолетов – самарцы смогут увидеть пролетающие над городом «вертушки» Ми-8 и Ми-2.

Полную программу Парада Победы в Самаре 24 июня 2020 читайте здесь.