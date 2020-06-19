2020-06-19T14:41:17+03:00
Общество

Победители общественной акции «Голоса Победы» начали получать дипломы

Из-за эпидобстановки победителям общественной акции "Голоса Победы" не удалось вручить дипломы в торжественной обстановке
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Победители общественной акции «Голоса Победы» начали получать дипломыПобедители общественной акции «Голоса Победы» начали получать дипломы
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Еще на прошлой неделе корреспонденты ГТРК "Самара" начали поздравлять участников сами с соблюдением всех санитарных правил, которые диктует пандемия. Памятное свидетельство победителей на этот раз получил коллектив общественной организации, чей клип песни " Бери шинель, пошли домой" набрал почти 13 тысяч голосов.

В прошлом активисты пионерских отрядов и комсомольских ячеек, вожатые и молодежные лидеры - сейчас люди самых разных профессий: бизнесмены, педагоги, медики, бывший военный и библиотекарь. Все вместе - Федерация детских организаций. Не принять участие в общественной акции "Голоса Победы" - совместного проекта регионального правительства и ГТРК "Самара" - они не могли.

Собирались вечерами после работы: репетировали, спорили, искали "свою песню". Кто-то предложил: "А давайте не про войну, а про ее окончание! Чтобы не только про горечь потерь, но и про радость Победы". " Бери шинель, пошли домой" - как раз такая. Когда каждый стал приносить на репетиции фотографии и личные вещи героев войны своих семей, родился клип, который набрал почти 13 тысяч голосов.

Памятное свидетельство победителей на этот раз получил коллектив общественной организации, чей клип песни " Бери шинель, пошли домой" набрал почти 13 тысяч голосов.

Памятное свидетельство победителей на этот раз получил коллектив общественной организации, чей клип песни " Бери шинель, пошли домой" набрал почти 13 тысяч голосов.

Проект "Голоса Победы" вышел за пределы Самарской области. Участники в этом убедились лично.

Диплом победителя - это память об участии в масштабной народной акции, которая войдет в историю региона. Скачать его можно самим. На официальном сайте ГТРК "Самара".

ИСТОЧНИК KP.RU

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