"Дорожек не хватает, но есть Заволга": как кататься на велосипеде в Самаре и куда можно будет поехать этим летом

Руководитель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин побывал на радио КП-Самара 98,2 FM и рассказал всем велолюбителям о грядущем велосезоне - 2020, самых ожидаемых мероприятиях и правилах безопасности для тех, кто на двух колесах.

«Тур по краю -2020», «Велодевичник» - будут

Роман Еремкин, "ВелоСамара": Каким будет велосезон в Самаре в 2020 году и что отменят 00:00 00:00

- Ты и на карантине с велосипеда не слезал, Роман? Трудно было в изоляции?

- Конечно, я катаюсь круглый год. Тем более, что самарские власти разрешали занятия спортом. Правда парки и леса был закрыты. Традиционного массового открытия велосезона тоже не было. Каждый открывал сезон по-своему. Кто-то на даче. Кто-то по городу поехал. Сейчас уже нет смысла открытие делать, может, что-то подобное, но с другим названием…

- Так все массовые мероприятия под вопросом сейчас? Что будет, а что отмените?

- Сейчас ждем решения властей и отмашки минспорта на «Тур по краю». Это масштабная гонка на несколько дней. Если позволит эпидемобстановка и все срастется, проведем 3-5 июля. Потом планируем несколько этапов кубка по кросс-кантри. Хотим, конечно же, провести традиционный детский велобиатлон. Это веселый праздник, дети ждут. Ну, и в конце лета «Велодевичник», может с вашей помощью.

- Мы только за. Это красиво, позитивно, зрелищно…

- Можно совместить с городским праздником цветов, он в августе.

- Постараемся сделать незабываемо. Если мы все победим коронавирус. А кстати, сейчас масочный режим продолжается. Ты как советуешь кататься на велосипеде в маске или без?

- Я лично по городу езжу в бафе. Некоторые надевают респиратор. От пыли защищает, от выхлопных газов, и от вируса тоже барьер.

- Ну, если через толпу едешь, то да. От вирусов немного защитит…

- Через толпу надо пешком. Нельзя создавать помехи пешеходам. Это одно из главных правил велосипедиста.

Роман Еремкин рассказал о летнем велосезонеФото: Личный архив

«Самарские велодорожки надо доводить до ума»

- Самару недавно назвали одним из самых удобных городов для велосипедистов. Согласен?

- Скажу так: нам есть, к чему стремиться. Вот Альметьевск, Набережные Челны – удобные. Там мэр сам ездит на велосипеде потому что. У нас же те велодорожки, которые есть, требуют серьезной доработки. Они у нас прерываются. Велосипедисту приходится то и дело пересекать магистраль. Одна часть дорожки по одному краю шоссе, другая через переход. Неудобно. А еще многие ездят на велосипеде из отдаленных районов. Из Южного города, с Красной глинки - по проезжей части в основном. Дорожек выделенных нет. Нужны именно выделенные, а не совмещенные с тротуарами или проезжей частью.

- И что можно сделать? Вы властям какие-то предложения отправляете, инициативы?

- Да, отправляем. Сейчас готовим пакет. Хотя бы параллельно зебрам сделали бы велодорожку, уже хорошо. Чтоб водители понимали, что здесь нет пешеходов, но может выехать велосипедист, и снижали скорость.

- Пока этих выделенок нет, как советуешь ездить по проезжей части? Например, если я хочу переехать Фрунзенский мост…

- Элементарно надень шлем. Яркая одежда, светоотражатели - чтоб видели водители. И не пренебрегайте зеркалом заднего вида. Оно реально помогает ориентироваться на дороге. Меня однажды такое зеркало спасло. Мог под грузовик попасть. Оказывается водитель подумал, что я дальше на красный проеду, а я остановился. Хорошо, что я вовремя его заметил в зеркало, ушел от столкновения.

- Он реально подумал, что ты поедешь на красный?

- Да, многие велосипедисты, к сожалению, так делают. А водители по одному судят обо всех. Поэтому надо соблюдать правила, уважать всех на дороге, тогда и к тебе отношение будет уважительное.

За Волгой много интересных маршрутов для "двухколесных" средств передвижения

«Уважайте пешеходов»

- Давай напомним самые главные правила безопасности на дорогах. Пешком по зебре, еще что?

- Да, по зебре только пешком. Причем помните правило «Дай дорогу дураку». Если видишь, что машина несется, останавливаться не собирается, пропусти. Так безопаснее. Еще важное напоминание: двигайся только по направлению автомобильного потока, не по встречке. Перекрестки - только на зеленый свет. Много ДТП именно по причине того, что на красный едут.

- Вообще в последний месяц много аварий с участием велосипедистов. Люди расслабились на самоизоляции, поэтому?

- Отчасти да. И водители потеряли бдительность, и велосипедисты привыкли, что машин меньше, какие-то навыки за зиму, за два месяца карантина притупились. Не только на дорогах столкновения бывают, кстати. На днях велосипедист на тротуаре около «Захара» так въехал в прохожего, что того на скорой с травмой живота увезли. Опять обращусь к велосипедистам – уважайте пешеходов!

«Поедем этим летом далеко»

- Где в Самаре безопаснее всего кататься?

- В парках, в леспопарках. Там, где не будете мешать прохожим. Родителям лучше напомнить детям правила, провести тренировки в парке Гагарина, например. Там есть разметка.

- А лучше всего кататься за городом, за Волгой. Вы, кстати, массовые вылазки планируете? Походы для новичков и все такое?

- Новичковый вряд ли будет. По области маршрутов много. Можно скачивать навигаторы на сайте «ВелоСамараы» и ездить самостоятельно, с друзьями. По новым маршрутам: «Тур по краю» в этом году охватит Борский, Богатовский районы. Там Кутулукское водохранилище - красивые места. До Бузулукского бора доедем эти летом…

- На электричке?

- Да, на электричке. Кстати, вот в электричках хотелось бы, чтоб появились места для пассажиров с велосипедами. Пока на нас смотрят косо. А мы ведь едем заниматься спортом, могли бы и поддержать ЗОЖ.

- Надеюсь, постепенно привыкнут. Велосипедистов в Самаре все больше.

- Тоже надеюсь. Главное, чтоб по правилам ездили. Не создавали плохую репутацию всему велодвижению.