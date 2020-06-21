Взрыв газа в Крутых ключах в Самаре 21 июня 2020: два человека в больнице, пострадали машины и соседний дом

Утро воскресенья навсегда останется в памяти жителей трехэтажного дома в Красноглинском районе Самары. В районе половины пятого утра 21 июня 2020 года произошел хлопок газа в одной из квартир в Крутых Ключах. В соседних квартирах разнесло межкомнатные стены, окна и дверь подъезда оказались выбиты и лежали прямо на улице, десять припаркованных у дома машин засыпало осколками.

Утром владельцы машин у дома 44 в Крутых Ключах нашли своих железных коней в таком состоянии.Фото: Предоставлено "КП"

- В стене соседнего дома торчит осколок микроволновки, который принесло туда взрывом, на машины смотреть страшно – их прилично побило, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» житель дома, где произошел хлопок газа, Антон. – В соседних квартирах разнесло межкомнатные перегородки. Есть двое пострадавших, они тяжелые, их увезли на скорой.

Однако в МЧС пока последнюю информацию не подтверждают. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Двух женщин – 55-ти и 34-ех лет – увезли в больницу Середавина, но только для осмотра.

Под окном третьего этажа – осколок микроволновки, который застрял в стене соседнего дома.Фото: Предоставлено "КП"

- Хлопок был очень сильный. Кот забился под ванную и до сих пор боится оттуда вылезать. Мы все перепугались, выбежали на улицу, а там вот такое. Ужас, - делятся с корреспондентом «КП-Самара» впечатлениями от пережитого местные жители.

На месте сейчас работают 50 человек и 15 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС на шести машинах. 24-х жильцов дома решили в целях безопасности эвакуировать. Их разместят в школе-интарнате в поселке Южный. Учебное заведение может вместить 120 человек.

24 жителей дома эвакуировали и отвезли в школу-интернат в поселке Южный. Сколько они там пробудут пока не ясно.Фото: Предоставлено "КП"

Причины ЧП пока не известны. Почему произошел хлопок в многоквартирном доме в Крутых Ключах сейчас выясняют специалисты. «КП-Самара» следит за развитием событий.