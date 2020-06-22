Гадалка еще в марте описала судьбу замурованного в бетон 12-летнего сына экс-депутата из Астрахани

«Мальчик мертв. Нелады в семье»

Имя бывшего кандидата в губернаторы Астраханской области Галины Морозовой теперь известно на всю страну. Ей вменяют убийство своего 12-летнего сына Александра Парахнякова, который пропал без вести в начале марта. По версии следствия, Галина забила ребенка до смерти гантелей. Залитое бетоном тело Саши нашли лишь 19 июня в доме его старшего брата Дениса. Как оказалось, еще до обнаружения трупа женщина и ее близкие попали под подозрение общественности.

26 марта — спустя 12 дней после исчезновения Саши — в сообществе эзотериков в социальных сетях гадалка из Уфы Идулина Хасанова дала невероятно точное описание случившегося: «Мальчик мертв, причастен знакомый/близкий человек в возрасте, возможно, даже родственник, искать его в доме или рядом с домом, боюсь ошибаться, но карты показали так. Возможно, он никуда из дома и не уходил. Нелады в семье. По картам, он одновременно у мужчины и в воде, может, это яма с водой дома?» Тогда на сообщение Идулины мало кто обратил внимание, но сегодня оно кажется невероятным.

Предсказания Идулины оказались удивительно точнымиФото: соцсети

— Я гадала на картах Таро. Выходило, что еще мужчина причастен, — рассказывает Хасанова корреспонденту «КП-Самара». — Думаю, мать не ладила с ребенком, но убийство получилось в состоянии аффекта.

Идулина занимается гаданиями три года. Это уже не первое ее попадание в цель.

— Верно у меня получилось с Власом Алексеевым и причастным к его убийству, а также с Владом Баховым и Лизой Киселевой, — делится предсказательница. — Были, конечно, и неверные ответы. Я занимаюсь этим три года, работаю бесплатно. Смотрю особенно пропавших детей, я их очень жалею.

«Она вела себя неадекватно, но расчетливо»

Еще одним человеком, усомнившемся в том, что Галина Морозова ищет пропавшего сына, стал астраханский журналист, редактор еженедельника «Факт и компромат» Глеб Иванов. К слову, ему Галина посвятила свой последний пост «ВКонтакте», назвав его «падальщиком» и обвинив «желании покусать растерзанное тело матери».

— Я бы не сказал, что она была странная. Не более странная, чем другие местные оппозиционеры. Странным ее поведение стало после «исчезновения» сына, — говорит Глеб. — Это неадекватно — проявлять политическую активность в то время, когда ее сын якобы бродяжничает.

Журналисту Глебу Иванову досталось от Морозовой, но он оказался близок к истинеФото: соцсети

Иванова удивило то, что экс-депутат Морозова не проявляла активных действий для розыска Саши, отказывала желающим помочь. И своими мыслями он делился в социальных сетях, чем крайне задевал мать пропавшего.

— Что обернется так, предположить было нельзя. Я предполагал, что она не хочет видеть сына, что третировала его, из-за чего он, по ее заявлению, и убежал из дома, — продолжает наш собеседник. — Впечатление невменяемой она не производила. Напротив — производила впечатление расчетливого, рассудительного, последовательного человека.

Отличник и хулиган

Знакомые семьи Парахняковых — Морозовой говорят, что у Саши имелись проблемы с матерью. Несмотря на все заслуги — чемпион Южного федерального округа по тхэквондо, лауреат международного детского конкурса по фортепиано, обладатель пяти дипломов по каратэ, успешный конный спортсмен, участник олимпийского резерва по гребле на байдарках, ученик кадетского корпуса — у мальчика были и проблемы с дисциплиной.

— Прошлым летом его часто видели в квартире с другими малолетками в районе Адмирала Нахимова, говорили, что он там пропал в марте. Подростки там устраивали тусовки, соседи жаловались на них в полицию, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» житель Астрахани Роман А. — Этот пацан выделялся, матерился, огрызался на замечания взрослых. В этот раз его тоже искали в этой квартире, но там уже другие люди живут. Знаю, что из-за поведения мать часто парнишку ругала.

Несмотря на ссоры, Саша любил мамуФото: соцсети

Именно из-за таких огрехов в поведении никто особо не удивился, что родители написали заявление на розыск сына не 4 марта, когда он не вернулся из школы, а 6 числа. Все это время сама политик, полицейские, сотни волонтеров искали Сашу. Галина опознавала его на камерах наблюдения, говорила про плохую компанию, в которую он попал, и всячески запутывала следствие. Никто и не предполагал, что дело обернется так страшно.

Следователи считают, что Парахняков-младший 4 марта уехал на скутере — помимо всего прочего, он увлекался мотоциклами — и вернулся только ночью. Мама решила с ним серьезно поговорить, не совладала с эмоциями, схватила гантель и несколько раз ударила сына по голове. Травмы оказались смертельными. Орудие убийства и телефон жертвы Морозова утопила в реке. По информации СУ СК РФ по Астраханской области, они уже найдены и отправлены на экспертизу.

Подозреваемая арестована на два месяца, она не отрицает своей вины. Правоохранители выясняют, знали ли что-либо о преступлении другие родственники убитого. В частности, речь идет о старшем сыне Галины Денисе, в квартире которого и забетонировали труп Саши. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/786043" frameborder="0"></iframe> В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать.

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