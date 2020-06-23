Как создается новостной контент на телеканале RT

Телеканал RT (Russia Today) создавался в 2005 году с целью донести до международной общественности российскую точку зрения на мировые события. Девизом новой медиаслужбы стал слоган «Задавайте больше вопросов». Сначала призыв телеканала не воспринимался западной аудиторией всерьез, но со временем даже критики RT признали, что альтернативный взгляд на мировые новости вызывает интерес зрителя, привыкшего к повторяющимся сюжетам на главных международных каналах. Российская телеслужба проявила себя как независимое СМИ с непредвзятым и объективным подходом к журналистской работе.

В настоящее время в структуру RT входят телеканалы с новостным и документальным контентом на четырех языках и сайты на шести языках, посещаемость которых достигла отметки 175 млн пользователей в месяц (аналитическая компания Similar Web). По данным исследовательского агентства Ipsos, в 47 странах, где проводилось исследование, канал смотрят 100 млн человек еженедельно, из них европейская аудитория составляет 43 млн человек. Такой интерес к передачам RT был бы невозможен без тщательной работы журналистов над контентом.

Подготовка новостей на RT

Главная задача журналистов — найти свежие и интересные сюжеты и рассказать о событиях, которые не вошли в новостные ленты других международных СМИ. Цель — как можно более полно показать картину происходящего во всем мире. Нередко RT становится единственным полноценным источником информации для западного зрителя, так как порой остальные СМИ предпочитают умалчивать о некоторых важных фактах.

Один из ярких примеров альтернативного освещения событий — репортажи о протестах «желтых жилетов», которые в 2018 году регулярно транслировались в прямом эфире RT France. В статьях и передачах местных СМИ французские журналисты делали акцент на последствиях акций демонстрантов для властей страны и их влиянии на расстановку политических сил. Зрителей же интересовали настроения, лозунги и требования протестующих, и информацию об этом аудитория могла получить только на канале RT. По результатам социологических опросов, среди сочувствующих «желтым жилетам» оказалось 60 % населения Франции. Благодаря тому, что RT предоставил зрителю интересующую его информацию, интерес к независимому телеканалу резко вырос.

Журналисты RT не боялись находиться в самой гуще событий и продолжали снимать, даже когда между демонстрантами и полицией начинались ожесточенные столкновения. За все время работы RT по освещению акций протеста пострадали пятнадцать сотрудников телеканала и видеоагентства Ruptly. Работа RT была высоко оценена на конкурсе Shorty Awards 2019: за репортажи об акциях протеста телеканал RT получил золотую медаль.

Видеоагентство Ruptly, входящее в телевизионную сеть RT, стало единственной информационной службой, запечатлевшей на видео момент ареста Джулиана Ассанжа у посольства Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks скрывался на протяжении многих лет. Уникальные кадры удалось получить благодаря многодневной работе сотрудников агентства, которые дежурили у здания круглосуточно. Материалы RT затем были показаны практически всеми крупнейшими телевизионными каналами мира.

Международная аудитория все чаще рассматривает RT как единственный источник объективной информации, с чем уже не спорят некоторые западные СМИ. В частности, издание The Washington Post в 2018 году опубликовало материал, в котором признавало, что их зрители и подписчики предпочитают обращаться с запросами о репутации «Белых касок» к сайту российского телеканала. Материалы RT на эту тему вышли на первые строчки выдачи как в поисковых системах, так и на видеохостинге YouTube, что свидетельствует о большой популярности контента у пользователей. По последним данным агентства Ipsos, передачи телеканала каждую неделю смотрят порядка 100 млн зрителей.

Реклама