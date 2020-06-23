«А вы точно врач?»: мать троих детей в Самаре полгода выдавала себя за гинеколога и чуть не приняла роды у своей знакомой

Евгения С. может быть очень убедительной, когда захочет: за последние 10 лет она побывала в «шкуре» ФСБшника, врача-гинеколога, «решалы» из минобороны, риелтора – число обманутых ею людей уже перевалило за сотню, а ущерб от деятельности самарского Остапа Бендера в юбке – за 11 млн рублей. В первый раз она попалась пару лет назад, но за два эпизода мошенничества суд приговорил ее лишь к штрафу 100 тысяч рублей. В этом году Евгения вновь оказалась на скамье подсудимых, теперь ей уже так легко не отделаться: потерпевших – более 70 человек и почти все они жаждут мести.

Витамин всему голова

Евгения и Андрей познакомились, когда вместе работали в автосалоне. За 4 года они подружились и даже когда Андрей нашел себе другое место, общение продолжилось. В феврале 2014 года Андрей узнал, что скоро станет папой во второй раз. Его супруга Елена с недоверием относилась к своему гинекологу в поликлинике, поэтому супруги стали думать, с кем бы еще проконсультироваться. И тут Андрей вспомнил, что Евгения рассказывала ему: в автосалоне она работала за неимением лучшего, а на самом деле она – дипломированный врач-гинеколог.

Андрей тут же позвонил подруге, та подтвердила, что с радостью поможет, тем более, что сейчас как раз работает в клинике по специальности, так что практику возобновила очень кстати.

- У меня не возникало сомнений в том, что она – врач, хотя дипломы мы с нее, конечно, не требовали, - рассказывала позднее полиции Елена. – На все мои вопросы она отвечала грамотно, очень понятно, посоветовала сдать дополнительные анализы и пить витамины.

За первую «консультацию» денег с друзей Евгения не взяла, но они договорились о том, что она будет вести их беременность на дому, за наблюдение и роды семейная пара в феврале заплатила ей сразу 50 тысяч рублей. А в августе Елена позвонила в клинику, где якобы работала Евгения, и узнала, что такого специалиста у них нет и никогда не было.

Супруги схватились за голову: ведь кроме «полтинника», они отдали ей в общей сложности еще 600 тысяч рублей, когда в семье у Евгении случилась беда и у ее дочери стали отказывать почки. И тут возник резонный вопрос: а действительно ли ребенок болел или все это было обманом?

Наживалась на чужой беде

Когда за дело взялись полицейские, выяснилось: проблемы с почками у дочки Евгении правда были, но в 2012 году, и никакой гемодиализ ребенку в 2014 году не был нужен, деньги, которые ей дали для лечения ребенка, женщина просто присвоила и потратила. Причем Андрей и Елена оказались не единственными ее жертвами.

В Самарской области мало кто не слышал о проблемах жителей поселка Рощинский: в 90-х военные, которые служили в местной военной части, получили квартиры от минобороны. Семьи жили-не тужили, разрастались, разводились, кто-то оставался служить, кто-то увольнялся. А когда люди попытались их приватизировать, выяснилось, что жилью дали статус служебного, причем при странных обстоятельствах. Вскоре на жителей Рощинского посыпались иски о выселении, причем «под раздачу» попали даже военные пенсионеры. Народ взвыл, обещал устроить бунт, власти всех успокаивали и говорили, что помогут, но в лучшую сторону дело не двигалось.

Вся эта паника пришлась на руку Евгении: люди готовы были платить любые деньги за то, чтобы остаться в квартирах, в которых жили десятилетиями. Ее сожитель (впоследствии они поженились) был командиром военной части, так что она вполне представляла себе, как что устроено в военной среде. Она заверила людей, что сможет помочь: выведет их квартиры из специализированного жилфонда минобороны, чтобы перевести их в муниципальную собственность, после этого люди смогли бы их приватизировать. В среднем обитатели Рощинского платили ей примерно по 100 тысяч рублей, кто-то больше, кто-то чуть меньше. Реальной помощи Евгения, как выяснило следствие, оказать не могла, да и не собиралась.

Как рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области, сейчас обвинительное заключение по делу Евгении С. насчитывает 74 эпизода мошенничества с общим ущербом в 11,6 млн рублей. Часть потерпевших передавали ей деньги за помощь в приобретении машины или квартиры в строящихся домах, но основная масса пострадавших – это как раз жители Рощинского.

Куратор бригады спецназа ФСБ в юбке

На стадии следствия Евгения вину свою признавала: да, обещала помочь, а деньги присвоила. Кому-то долги вернула, но в основном – нет. Свои действия она никак не объясняла и показания давала четко и по существу.

Ей это уже не впервой: в прошлом году ее уже судили за два эпизода мошенничества. В первом случае она обманула сослуживца своего мужа (на тот момент они, правда, еще не были расписаны), пообещав ему «мягкий» приговор в Самарском гарнизонном военном суде, где у нее якобы работала родственница. По второму эпизоду она разыграла целое представление: убедила всех, что является куратором бригады спецназа ФСБ, который может по велению собственной души и за умеренное денежное вознаграждение принять под свое крыло двух человек. Суд установил, что все это был блефом.

В марте 2019 года Евгению признали виновной в мошенничестве, но наказали лишь штрафом в размере 100 тысяч рублей. Мол, она же мать троих детей, финансовая ситуация в семье сложная, муж-военный постоянно в командировках.

Через год женщина вновь оказалась в роли подсудимой. Чем закончится для Евгении новый судебный процесс пока не ясно. В прокуратуре говорят: перечень обвинений внушительный, закон предусматривает крупные штрафы и длительные сроки лишения свободы.

Но мы уже знаем, насколько эта женщина может быть убедительной, поэтому делать какие-то прогнозы пока рановато.

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