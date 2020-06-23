2020-06-23T23:46:39+03:00
Общество

Постановление об отмене самоизоляции в Самарской области губернатора Дмитрия Азарова от 23 июня 2020 года

Публикуем полный текст постановления об отмене самоизоляции в Самарской области от 23.06.2020 №146, текстовый вариант
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Новое постановление разрешает горожанам еще большеНовое постановление разрешает горожанам еще большеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Постановление губернатора Самарской области от 23.06.2020 №146 - об отмене режима самоизоляции. Публикуем полный тест документа.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление ^ Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима g повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой ° коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» следующие изменения:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Обязать граждан, прибывающих в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о нахождении в режиме изоляции (в случае если в отношении данного гражданина принято соответствующее решение).»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшим инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции.»;

пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Ограничить до 2 июля 2020 года включительно работу:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения командированных лиц).»;

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

граждан с 1 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в общественных местах (кроме улиц), объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, аптеках, общественном транспорте, включая легковое такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта (о масочном режиме);

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.»;

в пункте 2.7:

абзац первый признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) с 26 июня 2020 года работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на террасах, верандах), при условии направления в соответствующую администрацию городского округа (муниципального района) письменного заявления о возобновлении деятельности с согласием выполнения Методических рекомендаций MP 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020.»;

дополнить подпункт 3 абзацем следующего содержания:

«работу туристических баз и баз отдыха.»;

пункт 2.8 признать утратившим силу;

в пункте 2.12 слова «до 23 июня 2020 года» заменить словами «до 30 июня 2020 года»; в пункте 2.14.1:

слова «до 23 июня 2020 года» заменить словами «до 29 июня 2020 года»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерству образования и науки Самарской области обеспечить проведение единого государственного экзамена в соответствии с установленным единым расписанием с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.»;

абзацы второй и третий пункта 2.14.2 признать утратившими силу;

приложение к настоящему постановлению признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июня 2020 года.

Д.И. Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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