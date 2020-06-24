2020-06-23T23:47:10+03:00
Общество

Отмена режима самоизоляции в Самаре с 24 июня: какие запреты продолжают действовать

Как жить после 24 июня и что означает отмена режима самоизоляции в Самаре - рассказываем подробно
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре наступила свобода, но пока не абсолютнаяВ Самаре наступила свобода, но пока не абсолютнаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре и Самарской области отменили режим самоизоляции. Постановление, в котором это прописано черным по белому, подписал губернатор Дмитрий Азаров 23 июня - как раз накануне масштабного Парада Победы в Самаре. Документ под номером 146 вносит изменения в изначальное постановление. И главное для людей - это как раз отмена самоизоляции. Что все это значит, как теперь жить и на какие правила опираться - объясняем подробно и во всех тонкостях.

Режим самоизоляции больше не действует. Что дальше?

Это не значит, что теперь все свободны. Особенные правила остаются для приезжих. Они должны:

- позвонить и рассказать о себе в Роспотребнадзор,

- следить за своим здоровьем. Если появится температура и признаки ОРВИ - вызвать врача на дом,

- если медики велели изолироваться - не выходить из дома.

Пожилым людям теперь РЕКОМЕНДУЕТСЯ соблюдать режим самоизоляции. То же самое касается и больных.

А что должны делать люди?

Жителей больше не просят сидеть дома. Передвигаться по региону можно без справок и без отчетов.

Тем не менее, выходя на улицу они обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах и общественном транспорте, любых организациях, в такси.

Во всех организациях где люди находятся или работают должна быть нанесена разметка, между людьми должны быть 1,5 метра дистанции. Это можно обеспечивать и специальным пропускным режимом.

В пункте 2.6 в обязанность предпринимателям и владельцам любых общественных мест вменяется в обязанность требовать от людей носить маски. Без средств защиты допускать жителей региона в такие места нельзя.

По-прежнему подъезды должны постоянно обрабатывать и дезинфицировать - каждый день. Доказательство проведения таких работ - акт выполненных работ, подписанный одним из собственников квартиры в доме.

Все эти правила действуют до 30 июня 2020 года.

Новые правила для студентов и других учащихся

Министерству образования велено до 29 июня обеспечить дистанционное образование

Министерство образования должно обеспечить проведение ЕГЭ в соответствие со всеми установленными правилами и по расписанию, рекомендованному из федерального министерства просвещения.

Детские сады работают по принципу дежурных групп. Достаточно справки от одного родителя, что он работает.

Как и что работает

С 26 июня откроются летние террасы в ресторанах. Для этого они должны направить в администрацию города - населенного пункта - согласие с выполнением методических рекомендаций главного государственного санитарного врача РФ. Самарские рестораторы с этим согласились. Их, кстати, еще проверит Роспотребнадзор.

С 3 июля откроются турбазы и базы отдыха, а также начнутся экскурсии и речные прогулки.

По постановлению до 2 июля ЗАКРЫТЫ кинотеатры, развлекательные центры, детские заведения, спортзалы и фитнес-центры. Возможно, их откроют как раз следующим этапом.

Это навсегда?

По опыту других регионов: меры могут снова ужесточить, если ситуация станет хуже. Именно поэтому самарцам стоит постараться, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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