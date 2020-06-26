«Хирургам снятся операции, устали от COVIDа»: врач, заслужившая орден от президента, рассказала о своей работе

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских врачей орденом Пирогова.В их число вошли три врача из Самарской области. Каждый из них о награде узнал по-своему. Завотделением терапии из тольяттинской горбольницы №4 в этот момент пила чай с семьей. И тут раздался звонок.

- Это звонили из отдела кадров: так мол и так, Татьяна Семеновна, честь вам выпала. Я даже не поверила сначала. До сих пор не верю. В руки-то медаль еще не дали. Но как будто не со мной это все. Да и какой я герой. Я сразу своим коллегам всем сказала: это наша награда, общая, - говорит Татьяна.

«Встречали ковид прямо к празднику»

В Тольятти врач Дергунова приехала еще в 1989 году, после ординатуры. Девушка родом из Ульяновской области училась в самарском меде, влюбилась, вышла замуж и отправилась в автоград. Сразу пришла в больницу №4 и тут и осталась – уже на всю жизнь. В 2006 году ее назначили заведующей отделением. А в 2020 году в жизнь большой страны, города и больницы пришел COVID.

- В марте в Тольятти все это началось. Сначала больных привозили только в больницу №5, и казалось, что все это как в кино каком-то. А потом в апреле к нам начали поступать люди с пневмониями, один за другим. С той, что оказывалась коронавирусной, забирали уже к коллегам в ковидный госпиталь.

1 мая коллектив больницы собрали на непростую планерку: власти приняли решение переоборудовать здесь койки под коронавирусных больных.

- В общем, открывались как раз накануне праздника. У людей дачи, шашлыки, праздники, а мы готовимся их лечить. Проверка приехала, инфекционисты, смотрели, как все оборудовано. Для нас в целом не так уж много и изменилось. Просто халаты и маски сменили полностью закрытые костюмы, - пожимает плечами наша собеседница. – Кстати, в чем-то даже легче стало работать. У нас 70 коек в отделении, вакансии открытые есть. А сейчас 40 коек под коронавирус, как раз достаточно врачей, медсестер. Все бы хорошо было, если бы не костюмы.

Татьяна Дергунова переживает за всех своих пациентов

В костюмах, кстати, жарко и крайне неудобно. Скинуть этот наряд Татьяна мечтает больше всего. А еще - чтобы все закончилось, и можно было уехать в отпуск.

- Врачи очень устали. Знаете, недавно у нас был больной с аритмией, и я просто счастлива была, что что-то изменилось, какое-то разнообразие. Хирургам снятся операции, ревматологи мечтают о своих профильных болячках. Уже нет сил каждый день делать одно и то же. Хочется проснуться, прийти на работу – а там все как в обычное время, - делится эмоциями врач.

«Инфекцию дочь принесла»

Сама Татьяна коронавирусом уже переболела. Инфекцию домой принесла дочь, которая работает в неврологии в пятой больнице.

- Сдала анализ – COVID. Температура, потом обоняние пропало. Но у нее все быстро закончилось. Потом и мы с мужем заразились. Симптомы те же.Но на работу я побежала, как только разрешили. И пока болела все время на телефоне была. Как я своих брошу?

Такое отношение в отделении ценят. Ни одни врач, медсестра или санитарка от работы не отказалась – в коронавирусные будни входили плечом к плечу.

- В других отделениях были люди, кто ушел, и врачи, особенно много медсестер. У нас все остались. Я за это очень каждому благодарна. Работа непростая. Эта «красная зона» все силы вынимает. Мы даже читать ничего не успеваем. Вот говорят, что какие-тофлешмобы по стране. Не видим мы ничего, - улыбается врач. Но лукавит: увидеть возросшее уважение к профессии медика она успела и оценила этот позитивный итог коронавирусной пандемии. Да это и в больнице видно: пациенты, которые победили коронавирус, говорят «спасибо», просят фото на память.

«Бабушке 97 лет, а она выкарабкалась»

В больницу №4 поступают не самые тяжелые больные. Но врачам все равно морально сложно. Татьяна вспоминает, как долго не могла привыкнуть к особенности «короны»: уходишь домой в пятницу – больной веселится, хорошо себя чувствует. А в воскресенье уже плохой. Легкие рассыпаются за сутки, процессы непредугадываемые.

- Сейчас мы, конечно, научились уже, информации больше, опыта. Хотя эта инфекция очень коварная. Но у нас была бабушка, ей 97 лет. Поступила в очень плохом состоянии, а уже через 4 дня была бодрячком. Выписалась с очень большим прогрессом. Я вообще знаете, что думаю? Все же пугаются и бегут на КТ чуть ли не с 37,2, - делится мыслями Татьяна.

С другой стороны, врач удивляется беспечности людей: в магазинах без масок, гуляют толпами. Чего ждать? Почему не верят в опасность?

- Я не знаю даже, что сказать. Мне звонят прямо близкие знакомые и спрашивают: «нет, что, правда что ли ковид есть»? Ну как его нет – вот они, больные, люди, которые дышат с трудом, которые даже бегать потом с трудом смогут. И на улицах – все без масок. Я очень хочу, чтобы люди одумались, позаботились о себе, подумали о близких, - призывает она.

Орден Татьяне Дергуновой еще только предстоит получить. Но сейчас еще более важной наградой ей кажется просто спокойная жизнь – без коронавируса, с любимой работой. И чтобы все горожане были здоровы. И добиться этого в одиночку врачи вряд ли смогут. Так что помогать придется всем. И пусть время подвигов медиков подходит к концу – им тоже хочется тихого привала.

Справка

За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей — в том числе в период пандемии COVID-19 — в Самарской области Орденами Пирогова награждены трое медиков:

— Наталья Данилова, врач-инфекционист Самарской городской больницы № 6;

— Татьяна Дергунова, заведующая отделением в Тольяттинской городской больнице № 4;

— Наталья Кабанова, заместитель главного врача по детству в Самарской областной детской инфекционной больнице.

Орден Пирогова государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении.

Учреждён 19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Этим же указом учреждена медаль Луки Крымского. Первые награждения состоялись в День медицинского работника 21 июня 2020 года.

«МИЛОСЕРДИЕ, ДОЛГ, САМООТВЕРЖЕННОСТЬ» - девиз ордена.

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