2020-06-26T10:03:21+03:00
Общество

«Хирургам снятся операции, устали от COVIDа»: врач, заслужившая орден от президента, рассказала о своей работе

Татьяна Дергунова уже сама переболела коронавирусом, мечтает об отпуске и считает, что награду заслужил весь коллектив ее больницы
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Врачи мечтают снять костюмыВрачи мечтают снять костюмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских врачей орденом Пирогова.В их число вошли три врача из Самарской области. Каждый из них о награде узнал по-своему. Завотделением терапии из тольяттинской горбольницы №4 в этот момент пила чай с семьей. И тут раздался звонок.

- Это звонили из отдела кадров: так мол и так, Татьяна Семеновна, честь вам выпала. Я даже не поверила сначала. До сих пор не верю. В руки-то медаль еще не дали. Но как будто не со мной это все. Да и какой я герой. Я сразу своим коллегам всем сказала: это наша награда, общая, - говорит Татьяна.

«Встречали ковид прямо к празднику»

В Тольятти врач Дергунова приехала еще в 1989 году, после ординатуры. Девушка родом из Ульяновской области училась в самарском меде, влюбилась, вышла замуж и отправилась в автоград. Сразу пришла в больницу №4 и тут и осталась – уже на всю жизнь. В 2006 году ее назначили заведующей отделением. А в 2020 году в жизнь большой страны, города и больницы пришел COVID.

- В марте в Тольятти все это началось. Сначала больных привозили только в больницу №5, и казалось, что все это как в кино каком-то. А потом в апреле к нам начали поступать люди с пневмониями, один за другим. С той, что оказывалась коронавирусной, забирали уже к коллегам в ковидный госпиталь.

1 мая коллектив больницы собрали на непростую планерку: власти приняли решение переоборудовать здесь койки под коронавирусных больных.

- В общем, открывались как раз накануне праздника. У людей дачи, шашлыки, праздники, а мы готовимся их лечить. Проверка приехала, инфекционисты, смотрели, как все оборудовано. Для нас в целом не так уж много и изменилось. Просто халаты и маски сменили полностью закрытые костюмы, - пожимает плечами наша собеседница. – Кстати, в чем-то даже легче стало работать. У нас 70 коек в отделении, вакансии открытые есть. А сейчас 40 коек под коронавирус, как раз достаточно врачей, медсестер. Все бы хорошо было, если бы не костюмы.

Татьяна Дергунова переживает за всех своих пациентов

Татьяна Дергунова переживает за всех своих пациентов

В костюмах, кстати, жарко и крайне неудобно. Скинуть этот наряд Татьяна мечтает больше всего. А еще - чтобы все закончилось, и можно было уехать в отпуск.

- Врачи очень устали. Знаете, недавно у нас был больной с аритмией, и я просто счастлива была, что что-то изменилось, какое-то разнообразие. Хирургам снятся операции, ревматологи мечтают о своих профильных болячках. Уже нет сил каждый день делать одно и то же. Хочется проснуться, прийти на работу – а там все как в обычное время, - делится эмоциями врач.

«Инфекцию дочь принесла»

Сама Татьяна коронавирусом уже переболела. Инфекцию домой принесла дочь, которая работает в неврологии в пятой больнице.

- Сдала анализ – COVID. Температура, потом обоняние пропало. Но у нее все быстро закончилось. Потом и мы с мужем заразились. Симптомы те же.Но на работу я побежала, как только разрешили. И пока болела все время на телефоне была. Как я своих брошу?

Такое отношение в отделении ценят. Ни одни врач, медсестра или санитарка от работы не отказалась – в коронавирусные будни входили плечом к плечу.

- В других отделениях были люди, кто ушел, и врачи, особенно много медсестер. У нас все остались. Я за это очень каждому благодарна. Работа непростая. Эта «красная зона» все силы вынимает. Мы даже читать ничего не успеваем. Вот говорят, что какие-тофлешмобы по стране. Не видим мы ничего, - улыбается врач. Но лукавит: увидеть возросшее уважение к профессии медика она успела и оценила этот позитивный итог коронавирусной пандемии. Да это и в больнице видно: пациенты, которые победили коронавирус, говорят «спасибо», просят фото на память.

«Бабушке 97 лет, а она выкарабкалась»

В больницу №4 поступают не самые тяжелые больные. Но врачам все равно морально сложно. Татьяна вспоминает, как долго не могла привыкнуть к особенности «короны»: уходишь домой в пятницу – больной веселится, хорошо себя чувствует. А в воскресенье уже плохой. Легкие рассыпаются за сутки, процессы непредугадываемые.

- Сейчас мы, конечно, научились уже, информации больше, опыта. Хотя эта инфекция очень коварная. Но у нас была бабушка, ей 97 лет. Поступила в очень плохом состоянии, а уже через 4 дня была бодрячком. Выписалась с очень большим прогрессом. Я вообще знаете, что думаю? Все же пугаются и бегут на КТ чуть ли не с 37,2, - делится мыслями Татьяна.

С другой стороны, врач удивляется беспечности людей: в магазинах без масок, гуляют толпами. Чего ждать? Почему не верят в опасность?

- Я не знаю даже, что сказать. Мне звонят прямо близкие знакомые и спрашивают: «нет, что, правда что ли ковид есть»? Ну как его нет – вот они, больные, люди, которые дышат с трудом, которые даже бегать потом с трудом смогут. И на улицах – все без масок. Я очень хочу, чтобы люди одумались, позаботились о себе, подумали о близких, - призывает она.

Орден Татьяне Дергуновой еще только предстоит получить. Но сейчас еще более важной наградой ей кажется просто спокойная жизнь – без коронавируса, с любимой работой. И чтобы все горожане были здоровы. И добиться этого в одиночку врачи вряд ли смогут. Так что помогать придется всем. И пусть время подвигов медиков подходит к концу – им тоже хочется тихого привала.

Справка

За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей — в том числе в период пандемии COVID-19 — в Самарской области Орденами Пирогова награждены трое медиков:

— Наталья Данилова, врач-инфекционист Самарской городской больницы № 6;

— Татьяна Дергунова, заведующая отделением в Тольяттинской городской больнице № 4;

— Наталья Кабанова, заместитель главного врача по детству в Самарской областной детской инфекционной больнице.

Орден Пирогова государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении.

Учреждён 19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Этим же указом учреждена медаль Луки Крымского. Первые награждения состоялись в День медицинского работника 21 июня 2020 года.

«МИЛОСЕРДИЕ, ДОЛГ, САМООТВЕРЖЕННОСТЬ» - девиз ордена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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