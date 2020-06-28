"Оказалось, достаточно посадить одного?": почему самарцы стали хвалить ремонт улиц

Вы знаете, а в этом году случилось невероятное. Люди хвалят ремонт улиц. Такого никогда не было, раньше только ругали. И было за что, потому, что чаще всего так называемый «беспрецедентный ремонт» представляет собой обыкновенную замену асфальта и бордюров. В лучшей случае сделают плитку, да и то не везде. А так, улица после ремонта остаётся такой же как была.

А там, где что-то переделали, ей-Богу, лучше бы даже не брались. Улицу Стара-Загора разве что немые не критикуют, как можно было сделать так плохо? Это и остановочные карманы, в которые невозможно заехать, и эти пандусы, по которым не каждый каскадёр проедет. А расширение проезжей части в местах пешеходных переходов? Это просто стыд какой-то.

Если бы будете смотреть гугл-панорамы, то по дорогам сразу можно определить, что мы не в Европе. Они выглядят опасными, некачественными, устаревшими. Просто асфальтовое поле в перспективе до горизонта, и ничего нет. А ведь дорога, это инфраструктура: делиниаторы, островки, отбойники.

Но лед тронулся. В этом году мне уже поступило множество обращений. Жители звонят и удивляются, неужели у нас наконец начали делать нормальные дороги? На Ставропольской появился приподнятый пешеходных переход. На Мичурина/Масленникова сделали островок безопасности. На перекресте XXIIпартсъезда/Вольской делают удобную и безопасную посадочную платформу. Озвучены планы сделать приподнятые переходы на ул. Мира в Кошелеве и на перекрестках Макаренко/Камчатской, Невской/Краснопресненской в Зубчаниновке, а также на Юных Пионеров/Краснодонской, где аварии происходят как минимум раз в неделю. Сделают безопасную трамвайную остановку на Ново-Вкзальной/Московском, разделительную полосу на Революционной.

Ого!

Эти меры давно применяются во всём мире для снижения аварийности и только у нас кажутся фантастикой. До чего мы дожили. И жители спрашивают, что же произошло?

Я не могу залезть в голову к чиновникам, но вижу последовательности событий. Дело в том, что в декабре прошлого года, суд вынес майору Тулину приговор: три года колонии строгого режима. Я напомню, он получил взятку в размере 36 тонн щебня (сам он доказывал, что взял только 5 тонн, как будто это меняет суть дела). Это всё установлено судом. И я напомню, вы сейчас читаете реальную сводку, а не сатирический рассказ Салтыкова-Щедрина.

Алексей Тулин занимал должность начальника отделения дорожной инспекции и организации движения Самарского ГИБДД, именно он отвечал за контроль над безопасностью дорог. И как показали на суде многие лица, согласовать с ним что-то, не достигнув «взаимовыгодной договоренности», было абсолютно нереально.

Хочешь согласовать что-то полезное и нужное – занеси. А не занесешь, будешь строить как было или того хуже. Или вообще не будешь строить. Есть и обратная сторона: заплатишь – согласуют любую дичь не глядя.

А ведь он сам жил в Самаре, неужели ему нравилось пользоваться такими дорогами? Даже такое животное как свинья, никогда не гадит там, где ест и спит.

Оказалось, достаточно посадить одного человека, чтобы все жители почувствовали улучшения. Всего одного! А теперь представьте, как выглядел бы наш город, если бы не посадили, будем милосердными, а хотя бы прогнали, не всех, до этого мы вряд ли доживём, а хотя бы половину жуликов.

И я не сомневаюсь, что они есть, сразу несколько людей из отрасли мне жаловались, что один из сотрудников одного из ведомств не боится открыто говорить: «вы ничего не согласуете, пока я не выйду на пенсию».

Сколько их еще? Именно они – бесконечные коррупционеры, не дают сделать наши улицы удобными и безопасными.