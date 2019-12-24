"Я хотел ямы заделать": бывший ГАИшник из Самары сядет на 4 года за взятку щебнем

Инспектор Алексей Тулин еще пару лет назад был грозой муниципальных чиновников да компаний, чинивших дороги. Он возглавлял отдел, отвечавший за то, чтобы проезжая часть была ровной и безопасной.

А в октябре прошлого года Тулина задержали сотрудники региональной ФСБ по подозрению в коррупции. Говорили, что он получил от городского Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) взятку щебнем.

Не прошло и нескольких месяцев, как в деле Тулина появился еще один эпизод: учредитель ООО ПСК "Нанс" Александр Носков заявил, что полицейский заставил его оплачивать канцтовары для всей городской ГИБДД, чем причинил его компании значительный ущерб.

Летом дело передали в суд, и вот тут-то выяснилось коммерсант потерял целых 54 тысячи рублей (заключая при этом многомиллионные контракты с ЗАО «ПТС»), а ТТУ - и того меньше: 36 тонн щебня, отгруженных Тулину, следствие оценило в 27 тысяч рублей

Ямы на ул.Олимпийской в Самаре было весьма трудно измеритьФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Работал на благо самарцев?

Сам майор полиции Тулин вину свою признал частично. По версии стороны защиты, если история с канцтоварами – вымысел, то по эпизоду со щебенкой от ТТУ доля правды есть.

Во время службы инспектор Тулин оказался в сложной ситуации: дыры на улице Олимпийской, особенно в районе ее пересечения Алма-Атинской одной весной достигли небывалых размеров. Самарцы негодовали, писали жалобы, руководство требовало принятия мер, а ямы на дорогах никто заделывать не спешил.

Перекрыть опасный участок по закону было можно, но это вызвало бы еще больше шума и недовольства среди горожан. Вот и решил майор полиции, что проще проблему самому решить: позвонил своему знакомому в ТТУ и попросил, сколько можно, щебня. То, что удалось достать, высыпал на проблемный участок ул.Олимпийской. То есть действовал во благо. И даже позже оплатил те 5 тонн, которые предоставило ему ТТУ, из собственного кармана. В деле даже есть соответствующая квитанция

Почему же тогда разнятся цифры (Тулин говорит о 5 тоннах, а следствие – о 36), зачем двум конторам жаловаться на него в ФСБ, правда, так и осталось неясным.

С имущества Тулина сняли арест, но его самого приговором суда отправили в колонию строгого режимаФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Цеплялся к мелочам

Суд Тулину не поверил. И дело тут не только в том, что представители ТТУ и ООО ПСК "Нанс" жаловались на бесконечные проверки и протоколы, которые составлялись по распоряжению Тулина. Они говорили о том, что с ним было практически нереально согласовать временные схемы организации дорожного движения при ремонте дорог, тепловых сетей или трамвайных путей. Нереально до тех пор, пока не достигалась выгодная подсудимому договоренность.

Вероятно, большую роль в этом деле сыграл тот факт, что против бывшего инспектора ГИБДД свидетельствовали его же коллеги. По словам одного из свидетелей, допрошенных в суде, учредитель ООО ПСК "Нанс" Александр Носков до 2014 года был на месте Тулина – то есть возглавлял отделение дорожной инспекции и организации движения городской ГИБДД. Следовательно, Носков знал, что и как делать правильно, но раз за разом ему приходилось что-то исправлять в своих схемах и заново приходить к Тулину. А потом вдруг проблема уладилась, и все недопонимание между Тулиным и Носковым исчезло. С чего бы?

Сегодня решением Советского районного суда Алексей Тулин признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Его приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, лишили звания майора полиции и на 2 года запретили работать в органах власти.

Сторона защиты, вероятнее всего, это решение будет оспаривать в суде вышестоящей инстанции.

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