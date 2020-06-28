Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 28 июня 2020 года

Ситуация с коронавирусом в городах Золотого кольца остается одной из самых легких в стране. Здесь уже сняты многие ограничения, в большинстве городов работают музеи, в подаляющем большинстве - нормально работают гостиницы. Для приезжих не нужна самоизоляция, в некоторых городах лишь просят сообщить о себе. Рассказываем о правилах подробнее.

В городах Золотого кольца число больных растет не так уж быстро

Коронавирус в Суздале

Всего зараженных: 71

Гостиницы: работают

Музеи: начинают открываться

Изоляция для приезжих: нет

Во Владимирской области пока правила самоизоляции остались прежними. Новых заболевших в городе за сутки не появилось. Власти региона рискнули дать добро на открытие музеям, посещать их можно будет по одному человеку, максимум трое, никаких групповых экскурсий. Приезжать в регион можно спокойно. В обсерватор не посадят, при заселении в гостинице проверят температуру. Новые ограничения в регионе могут снять после первого июля.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Всего зараженных: 222

Гостиницы: работают

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области правила одни из наиболее лояльных. Музеи уже работают, салоны красоты и магазины открыты. У гостей города никаких проблем не возникнет. В обсерватор никого не отправляют, в гостиницы заселяют спокойно, документы о семейном положении не спрашивают. Местные турфирмы теперь ждцт разрешения на групповые экскурсии с соблюдением всех правил.

Коронавирус в Ростове Великом

Всего зараженных: 257

Гостиницы: работают

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

В этом городе тоже заболевших за день немного, всего восемь человек. Правила едины по всей Ярославской области. Ростов не очень большой город, здесь лояльно относятся к приезжим, так как от них зависит экономическое благополучие жителей. Много москвичей сюда приезжали в изоляцию. Горожане надеются, что коронавирус скоро совсем отступит. По крайней мере, число выздоровевших растет тауже быстро или даже быстрее, чем заболевших.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Всего зараженных: 1704

Гостиницы: работают

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

Изначально в Московской области ситуация была одной из самых жестких в России. Но сейчас она стабилизировалась. За сутки в Сергиевом Посаде заболели 9 человек, это немного. В городе сняты много ограничений. Самоизоляция рекомендована для людей 65+, действует масочный режим. В город приезжать можно, гостиницы работают, музеи открылись для одиночного посещения.

Коронавирус в Костроме

Всего зараженных: 472

Гостиницы: работают, 75% номерного фонда

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

В Костроме за свтки заболело 23 человека, эта цифрп сохраняется на одном уровне уже долгое время. Сейчас в регионе уже работают летние кафе, магазины , предприятия сферы услуг. Скоро откроются детские лагеря, появятся послабления для сферы туризма. Пока что уже открылись музеи, здечь не принимают большие группы. Приезжих открыто не контролируют, никакие документы на вьезде не спрашивают.

Коронавирус в Иваново

Всего зараженных: 1680

Гостиницы: работают для командировочных, бронирование номеров идет

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: обязаны сообщить о своем прибытии в область

39 новых заболевших прибавилось за сутки в областном центре. Но пока никакие снятые ограничения власти не возвращают. Самоизоляция закончилась, ее рекомендцют соблюдать тем, кто старше 65 лет. Приезжих видеть рады, но если они здоровы. В гостиницу не заселят с температурой и признаками ОРВИ.