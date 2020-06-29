Предатель, балабол или герой? Спасать «Крылья Советов» от ФНЛ будет Андрей Талалаев

В Российской премьер-лиге первая тренерская отставка после возобновления сезона. Наставника сменили самарские «Крылья Советов», которые идут на последнем месте в турнирной таблице. Заканчивать сезон волжане будут под предводительством Андрея Талалаева, который сменил на посту Миодрага Божовича.

Новый тренер «Крыльев» - личность медийная и неоднозначная. О чем говорит то, что после новости о назначении Талалаева на должность, отовсюду тут же посыпались разного рода комментарии. Причем самые разные – кто-то открыто называет специалиста предателем и пророчит «Крыльям» крах, а кто-то верит в талант нового главного тренера. Разбираемся, так кто же такой Андрей Талалаев, на плечи которого возложили спасение «Крыльев» от ФНЛ.

Тренер года в Армении

За спиной у Талалаева хороший тренерский багаж, где, однако, не хватает опыта работы в Премьер-лиге. Российский специалист трудился с разными сборными России – юношеской, юниорской и молодежной. Попробовал себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в «Ростове», правда, совсем не долго – чуть больше месяца. Потом были любительский московский клуб «Росич», нижегородская «Волга», «Тамбов», армянский «Пюник» и подмосковные «Химки».

В Армении Талалаев привел свою команду ко второму месту в чемпионате, чуть не вывел в групповой этап Лиги Европы (помешал «Маккаби» из Тель-Авива») и поцапался с судьей. За оскорбление арбитра во время матча чемпионата против капанского «Гандзасара» Талалаева дисквалифицировали до конца сезона. Потом, правда, наказание смягчили. Несмотря на это, в 2019 году Андрея Талалаева признали тренером года в Армении. Однако специалист «Пюник» покинул – по семейным причинам.

Следующим местом работы Талалаева стали подмосковные «Химки», которые он возглавил на следующий день после отъезда из Армении.

У Андрея Талалаева есть шесть матчей, чтобы не дать «КС» рухнуть в ФНЛ. Фото: ФК «Химки»

- Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжелый момент «Химки». А есть такие, как Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов»… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст еще, - такой гневной речью разразился на своей странице в соцсети бывший капитан самарской команды, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Дело в том, что Талалаев подал в отставку с поста главного тренера «Химок» посреди сезона - как только руководство клуба заявило о смене вектора развития. В команде решили продать часть лидеров и сделать упор на своих воспитанников. Выход в РПЛ оказался под угрозой. Такая перспектива специалиста не устроила.

Беглец и предатель

«С детства за Андрея!»

При этом Талалаев долгое время работал экспертом на «Матч ТВ» - разбирал работу других тренеров, в том числе РПЛ. Так что с предметом специалист знаком досконально.

Поддерживают Талалаева и его теперь уже бывшие коллеги. Один из них - Дмитрий Губерниев - в своем стиле отреагировал на последние новости.

- Талалаев в Самаре! Отличный выбор, «Крылья»! Я с детства за Андрея, буду ярко поддерживать тренера! Вперед, «Крылышки!», - написал Губерниев.

Так что у самарцев прибавилось болельщиков и, похоже, эфирного времени на федеральном телеканале.

Что Талалаев – это хороший вариант, считает и известный журналист и бывший комментатор Василий Уткин. Но только на короткой дистанции.

- Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной дистанции, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность все испортить. Так бывало всегда. Люди меняются, скажете вы. Что ж, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас, похоже, его согласие ввязаться в «Крылья», которые сами по себе могут быть названы «загадка дыры» последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании попасть в Премьер-лигу любой ценой, - отметил Василий Уткин.

Свой первый матч у руля самарской команды новый главный тренер проведет против «Локомотива». Фото: ФК «Химки»

Парень из телека

В среде фанатов «Крыльев» давно назревало недовольство Миодрагом Божовичем. То и дело в соцсетях звучали призывы отправить черногорского специалиста в отставку. И после поражений от прямого конкурента в борьбе за выживание «Ахмата» эти призывы стали еще громче.

Но назначение Андрея Талалаева на пост наставника болельщики встретили без воодушевления. Они называют нового главного тренера самарцев балаболом.

«Походу, «Крылья» готовятся к ФНЛ»…»; «Дали бы Божовичу доиграть сезон, Талалаев ничего толком не успеет, и он ничем не лучше Миодрага»; «Талалаев? Без опыта работы в РПЛ, без серьезных достижений. Я не понимаю, чем он может быть лучше Божовича. Разве что в критике соперника после игр разве. Язык у него острый. До сих пор помню, как он о «Крыльях» отзывался»; «Мда, привезли в команду балабола» «Парень из телека? Серьезно? Командой руководить – не языком молоть», - комментируют новости болельщики.

А некоторые вспоминают истории, что новый главный тренер «КС» дружит с руководством клуба и агентом Павлом Андреевым, который тоже связан с «Крыльями». Мол, дали приятелю показать себя, все равно уже терять нечего.

Кем же в итоге окажется Андрей Талалаев для «Крыльев Советов», покажут оставшиеся шесть игр. Ближайшая уже в этот вторник, 30 июня. В соперниках - идущий на втором месте «Локомотив».