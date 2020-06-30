2020-06-30T21:23:54+03:00
Спорт

Дебют Талалаева и драматическая развязка: как "Крылья Советов" упустили победу над "Локомотивом"

В первом матче под руководством Андрея Талалаева самарцы могли преподнести сенсацию, но упустили победу на последних секундах
Михаил ГОРЮНОВ
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Деян Радонич открыл счет в матчеДеян Радонич открыл счет в матчеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" на "РЖД Арене" вызывал большой интерес у публики. Не удивительно, самарцев буквально накануне игры возглавил известный российский специалист Андрей Талалаев, сменивший на посту Миодрага Божовича. Многие ждали, что покажут волжане в его дебютном матче.

Талалаев начал с кадровых перестановок. В старте не вышли одни из лидеров - Никита Чернов, Антон Зиньковский и дисквалифицированный Дмитрий Комбаров. Вместо них появились Владимир Полуяхтов, Деян Радонич и Виталий Лысцов. У Марко Николича стартовый состав оказался привычным.

Хозяева начали активнее, больше владели мячом. "Крылья" действовали на контратаках, и одна из таких на 14 минуте завершилась удачно. Глушенков подхватил мяч на правом фланге после выноса мяча защитниками "КС", обыграл Идову и отдал передачу и на Радонича. Казалось, что защитник прервет пас, но Деян зацепился за него, обвел Чорлуку и пробил между ног Гилерме. 0-1!

Локомотив - Крылья Советов. 0:1. Деян Радонич, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Крылья Советов открывают счет в матче

Железнодорожники пытались сравнять счет, но гости хорошо держали оборону. Звездные нападающие "Локо" не могли выйти на ударную позицию. Лишь на 29 минуте Алексей Миранчук опасно прорывался, обыграл несколько человек, перекинул мяч через Фролова, но Лысцов сумел спасти ворота.

На 32 минуте Николич сделал неожиданную замену. Место Гилерме в воротах занял Антон Коченков. Вероятно, голкипер сборной России почувствовал себя неладно. Вскоре и у "Крыльев" Зеффана сменил Чичерин. Алжирец получил повреждение.

Между тем "Локомотив" атаковал и на 36 минуте вполне мог восстановить равновесие. Жемалетдинов после паса Миранчука остался один перед воротами, но пробил с правой ноги рядом со штангой. До конца первого тайма больше острых моментов соперники создать так не смогли.

Вторая половина началась с перестановок. Вместо автора гола Радонича и полузащитника Поповича появились Зиньковский и Антон. В центре нападения у "Крыльев" обосновался Глушенков и сразу стал создавать моменты. В одном из них он обыграл Чорлуку, ворвавшись в штрафную, и пробил чуть выше ворот. В другом - пробил после прострела Зиньковского, но Коченков спас.

На 50 минуте "Локомотив" остался в меньшинстве. Игнатьев схватил Кабутова за шорты, получил вторую желтую и покинул поле. Подопечные Николича не опустили руки, шли вперед даже в таком количестве. Преимущество по владению мячом у них было колоссальное. Правда, создать что-то серьезное почти не получалось.

Коллектив Талалаева же умышленно отдал инициативу, рассчитывая на контрвыпады с участием быстрых Зиньковского и Глушенкова.

Ближе к концовке поединка страсти накалялись. Сначала масла в огонь подлил Фролов. Он опередил Эдера и, как показалось, взял мяч в руки за пределами штрафной. Судья этого не заметил. Скамейка запасных "Локо" стала возмущаться, и одного из представителей тренерского штаба Алексей Сухой удалил.

А на 73 минуте поле покинул Сафаа Хади, вышедший на замену. Он быстро схлопотал две желтые карточки. В последние минуты "Локомотив" осадил ворота "КС".

Миранчук, Живоглядов, Крыховяк, Эдер - все они имели шансы для того, чтобы сравнять счет, но удача была не на их стороне. В некоторых эпизодах здорово действовал Фролов.

На 91 минуте Глушенков, признанный лучшим игроком встречи, вывел Зиньковского один на один с Коченковым. Антон пытался перекинуть вратаря, но не исполнил. Мяч попрыгал мимо ворот, а для перестраховки Чорлука его и вынес подальше.

Дело шло к сенсации, но на последних секундах поединка Алексей Миранчук забил свой очередной гол после возвращения РПЛ. Он головой замкнул передачу Марио с левого фланга. Ни Фролов, ни защитники не спасли ворота. 1-1!

Локомотив - Крылья Советов. 1:1. Алексей Миранчук, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Локомотив сравнивает счет на последних секундах матча

После этого прозвучал финальный свисток. Команды разошлись миром и продолжают решать свои задачи - "Крылья" бороться за выживание, "Локомотив" - за золото и Лигу Чемпионов.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ?

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Локомотив - Крылья Советов - 1:1. Обзор матча, Тинькофф РПЛ, 25 тур. Опасные моменты, красные карточки и голы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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