Матч Локомотив - Крылья Советов 30 июня 2020 года. Главное

30 июня на стадионе «РЖД-Арена» в Москве местный «Локомотив» принимает самарские «Крылья Советов». Эту встречу ждут все любители футбола в нашей стране. «Крылья» возглавил известный российский специалист Андрей Талалаев. Его задача - сохранить волжанам прописку в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

Все ждут, что покажет «КС» под руководством нового наставника, который до этого на столь серьезном уровне если и работал, то совсем не долго. Интересно, и как будут выглядеть железнодорожники под руководством Марко Николича. Для него это всего лишь третий матч во главе коллектива. Рассказываем о главных новостях перед матчем.

- Вместо Миодрага Божовича «Крылья Советов» возглавит Андрей Талалаев. Это решение принято 27 июня за заседании Совета директоров клуба;

- Дмитрий Губерниев восхитился назначением в «Крылья» Андрея Талалаева. Нового тренера спортивный комментатор назвал лучшим выбором для команды;

- Первый матч Талалаева в «Крыльях Советов» будет судить арбитр, при котором самарцы ни разу не выигрывали;

- Василий Уткин о назначении в КС Талалаева: «На длинной дистанции Андрей сам найдет возможность все испортить»;

- Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев провел первую тренировку в клубе; - Стали известны результаты теста «Крыльев Советов» на коронавирус;

- Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»;

- Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» начнется в 19-00 по самарскому времени (18-00 по московскому)