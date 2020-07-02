Признание было, но убийца не пойман. Как расследуют дело чапаевского потрошителя, отрезавшего женщине груди

Правоохранители Самарской области продолжают поиски жестокого преступника. 4 октября 2019 в общежитии на улице Менделеева в Чапаевске был обнаружен труп 55-летней Елены Денисовой. Ее убили, зверски изуродовав тело. Тот, кто сделал это, не найден до сих пор, а в ходе расследования появлялись весьма неожиданные подозреваемые.

Как писали журналисты «КП-Самара», погибшую обнаружили в ее комнате. Соседи заволновались, что она долго не выходит, и забили тревогу. Увиденное шокировало всех.

— Ее нашли в своей комнате. Было похоже на кокон. Жертве отсекли груди, вспороли живот, что было видно внутренности. Тело было укрыто простыней, — делились местные жители.

Картина на месте событий была такая жуткая, что удивила даже тех, кто страшных вещей насмотрелся.

— Он ножом все вырезал. Первый раз я такое вижу, — признавался работник ритуальной службы, забиравший тело.

Следователи сразу завели дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Как выяснили оперативники, в общежитии на Менделеева Елена жила несколько лет. Известна тем, что любила выпить, водила знакомства с асоциальными людьми. Проживала одна.

По словам вахтеров, последний раз потерпевшая была замечена в компании какого-то молодого человека, провожавшего ее до дома. Но кто это, имеет ли он отношение к расправе, так и не установлено.

Из-за жестокости случившегося силовики занимались этим делом с полной серьезностью. Оно держалось на контроле. Но привлечь кого-либо к ответственности так и не получалось. Однако затем ситуация поменялась.

— У убитой был 34-летний сын. Он тоже имел проблемы с алкоголем. Спустя какое-то время после произошедшего он заявил, что это он виноват, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Казалось бы, признание есть, но не все так просто. Найденные на месте происшествия отпечатки и другие улики не совпали с этим человеком. Да и полиграф не подтвердил его причастности:

— Чтобы привлечь его, нужны были доказательства, а фактически против него их не нашлось. Ни пальцев, ни орудия убийства. Да и по габаритам, кажется, он не подходит. Судя по характеру ран, удары наносил здоровяк, а этот человек не такой.

Эксперты проверяли связь других уголовников с трагедией, но и тут не нашлось совпадений. До сих пор преступление покрыто загадками, а поиски убийцы продолжаются. Всех, кто владеет информацией о произошедшем, просят обратиться в СК или МВД. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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