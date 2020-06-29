2020-06-29T18:43:12+03:00
Общество

Викторина в Самарской области 1 июля "Наша губерния - 2020": как выиграть квартиру, машину и телефон

Рассказываем правила викторины в Самарской области 1 июля в день всероссийского голосования за Конституцию. Как выиграть квартиру, машину и телефон и найти правильные ответы на вопросы
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Самарцы могут выиграть квартиры и машиныСамарцы могут выиграть квартиры и машины
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В Самаре во всероссийский день голосования проведут викторину "Наша губерния - 2020" для всех жителей региона. Рассказываем, как можно принять в ней участие, как выиграть машину и квартиру в Самаре или получить телефон.

Интересно, что краеведческая викторина формально никак не связана с днем голосования за поправки в Конституцию. Но принять участие в ней можно ответив на три вопроса и получив скретч-карту. Активисты будут работать 1 июля около участков голосования по всему региону.

Когда проводится викторина "Наша губерния - 2020"

С 8.00 до 20.00 1 июля 2020 года

Где можно получить билет викторины "Наша губерния - 2020" в Самаре

1 июля билеты будут выдавать в обмен на флайер на участках голосования. Флайеры выдают при голосовании - дома и на участках.

Какие вопросы будут в билете?

Вопросы викторины "Наша губерния - 2020" в Самаре будут различными. Они будут касаться истории России, Самарской области и Конституции России.

Предлагаем вам потренироваться отвечать на вопросы викторины "Наша губерния - 2020".

Потестировать свои знания Конституции можно здесь

Где получить выигранный приз?

Выдавать подарки будут в Самаре в здании библиотеки по пр. Ленина, 14а

В Тольятти - в библиотеке на ул. Голосова, 20.

Звонить победителям будут волонтеры с 3 июля по 31 июля.

Больше информации на сайте нашагуберния63.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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