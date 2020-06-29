Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова студентку Карсунского медицинского техникума из Ульяновской области Светлану Анурьеву. Во время пандемии коронавируса девушка вступила в ряды волонтеров движения #МыВместе и активно поддерживала пожилых односельчан в родном поселке, приносила еду и лекарства, помогала померить давление или сделать укол. А сама в это время держалась из последних сил, сгорая от последней стадии рака.

Помогала, несмотря на боль

Свету Анурьеву сегодня знают по всей стране. Ее тихий, но такой мужественный подвиг заставляет горько сжиматься сердца и склонять голову в дань уважения. Симпатичная, добрая, улыбчивая девушка всегда мечтала помогать другим – потому и пошла учиться в медицинский колледж в родном Карсуне. Училась на отлично, шла на красный диплом, готовилась к поступлению в медицинский вуз. Пандемия не могла оставить ее равнодушной – как рассказала журналисту «КП-Самара» близкая подруга Светы и координатор движения «Волонтеры-медики» Айгуль Меннибаева, девушка одной из первых вступила в ряды добровольцев, чьей задачей стала помощь другим. Света разносила лекарства, приносила продукты – рук не хватало, в день приходилось делать до 12 заявок. Девушка помогала, улыбалась и только украдкой от всех глотала таблетки, чтобы унять боль. О том, что у девушки последняя стадия рака, знала только семья.

Света мечтала стать врачом

Когда онкологию обнаружили, было уже поздно что-либо делать. Первая операция прошла в феврале – девушка обратилась в больницу, когда устала терпеть боли в животе. Едва выписавшись, Света вернулась к волонтерству – пандемия была в самом разгаре. В начале мая ей стало плохо. Снова больница, снова операционный стол. Тогда-то и прозвучал страшный диагноз. Врачи разводили руками – шансы равны нулю. И отпустили девочку домой, к близким. Света до последнего пыталась помогать друзьям.

- Старалась не показывать боль, учила нас улыбаться, несмотря ни на что, - рассказывает Айгуль. – Пока она не попала в реанимацию, мы даже не знали, что у нее онкология…

Света радовалась жизни и любила помогать другим, но коварная болезнь унесла ее в 19 лет

Самоотверженность и доброе сердце

В последний день весны Светы не стало. В память о ней ее друзья из движения #МыВместе попросили руководство медицинского техникума назвать учебное заведение именем отважной и самоотверженной девушки. Власти идею поддержали – теперь медтехникум будет носить имя Светланы Анурьевой. Также ее имя получили региональные выплаты волонтерам, помогающим в борьбе с коронавирусом.

А в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Светланы Анурьевой орденом Пирогова. Как сообщает ОНФ, об этом его попросили заместитель председателя движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова во время прямой линии главы государства с волонтерами. Она рассказала, что Света стала для волонтеров примером настоящего героизма.

- Очень важно не забыть своих героев, каким стала для нас Света, - уверен волонтер-медик Гаджи Шахназаров.

Владимир Путин поддержал идею награждения девочки - «За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)» - и подписал указ.

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