2020-06-30T15:09:23+03:00
Общество

Как будут сдавать ЕГЭ в Самарской области в 2020 году: дети сами решат, надеть ли маску

Министр образования региона Виктор Акопьян рассказал, как одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ в Самарской области в 2020 году
Ольга НОВИКОВА
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Старшеклассники усиленно готовились к ЕГЭСтаршеклассники усиленно готовились к ЕГЭФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2020 году ЕГЭ в Самарской области будут сдавать 14369 выпускников 11 классов. Министр образования региона Виктор Акопьян рассказал, в чем главные отличия ЕГЭ 2020 и как будет организован процесс сдачи Единого государственного экзамена с учетом мер санитарной безопасности.

ЕГЭ нужен не всем

Одно из главных отличий ЕГЭ в 2020 году – сдавать экзамен для получения аттестата вовсе не обязательно. Все аттестаты выпускникам 9 и 11 классов выдали еще 15 июня. Итоговые оценки выставили исходя из годовых результатов. По этим аттестатам можно поступать в техникумы и колледжи. А вот поступление в высшие учебные заведения будет проходить по результатам ЕГЭ.

- В этом году сложилась уникальная ситуация – ЕГЭ нужен не всем выпускникам. Поскольку аттестаты выдали раньше, без учета оценок по ЕГЭ, а поступить в колледжи и техникумы можно по среднему баллу аттестата, то сдавать Единый государственный экзамен нужно только тем, кто собирается идти в вуз, - пояснил Виктор Акопьян. – Изменились и сроки выбора экзаменов. Обычно выпускники должны определиться с перечнем выбранных предметов до 1 февраля. В этом году все было так же до пандемии коронавируса. Однако с учетом новой ситуации сроки изменились. В этом году поменять список выбранных предметов или вовсе отказаться от них можно было вплоть до 26 июня – за неделю до начала ЕГЭ. Сейчас изменить список экзаменов уже нельзя, однако отказаться и не прийти сдавать по-прежнему можно. Единственное, что следует помнить – следующая попытка сдать ЕГЭ будет только через год.

Как отметили в минобрнауки, большинство выпускников школ в Самарской области решили сдавать русский язык – 96%. 63,5% выпускников сдадут математику, 42% - обществознание, 32% - физику.

Санитайзеры и маски на каждом углу

Виктор Акопьян рассказал, как изменится процедура сдачи ЕГЭ-2020 с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

- Сама технология не претерпела изменений – точно так же контрольные материалы будут распечатывать индивидуально при ребенке, а после ответа сканировать и отправлять их прямо из пункта сдачи в ФТЦ, - пояснил Виктор Акопьян. - Нам задают много вопросов про видеонаблюдение. Оно сохранится, так что не стоит брать с собой шпаргалки, телефоны и т.д. только паспорт и гелевую ручку.

Но некоторые изменения коронавирусные реалии все-таки внесут. На пунктах сдачи экзамена будут соблюдены нормы по дистанцированию. Если раньше в классе одновременно сдавать экзамен могли до 15 учеников, то сейчас их будет не больше 10. В каждый пункт сдачи ЕГЭ будет организовано по два входа с разметкой, чтобы ученики не образовывали толпу. Все выпускники будут проходить термометрию – делать ее будут прикомандированные к каждому из 82 пунктов сдачи ЕГЭ медработники.

- Все аудитории для ЕГЭ в Самарской области на 100% будут оборудованы рециркуляторами, обеззараживающими воздух, - отметил Виктор Акопьян. – Также будут дезинфицироваться школьные автобусы, на которых будут подвозить школьников из отдаленных сел.

Много вопросов у родителей вызывают маски и перчатки во время сдачи ЕГЭ. Министр объяснил: по рекомендациям Роспотребнадзора средства индивидуальной защиты должны будут использовать все сотрудники. Они будут находиться в масках и перчатках все время присутствия на пункте сдачи ЕГЭ.

- Роспотребнадзор говорит, что дети сами должны принимать решение: надевать ли им маски и перчатки, что-то из них в отдельности или обойтись вовсе без средств защиты на экзамене, - пояснил Виктор Акопьян. – Мы со своей стороны полностью обеспечили пункты сдачи ЕГЭ одноразовыми масками и перчатками. При необходимости ребята смогут даже их поменять во время экзамена. Кроме того, везде будут установлены санитайзеры.

Два дня на русский язык

Министерство озвучило сроки проведения ЕГЭ-2020 в Самарской области. Экзамены в этом году пройдут с 3 по 23 июля. Здесь мы собрали полное расписание.

- 3 июля будут сдавать литературу, информатику и географию, - рассказал Виктор Акопьян. – Русский язык, самый массовый предмет, будут сдавать два дня - 6 и 7 июля. Это сделано для того, чтобы соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора. Когда кому приходить, каждому выпускнику сообщат в его школе. 10 июля ребята будут сдавать математику, 13 июля – историю и физику, 16 июля - химию, 20-го – биологию. Иностранный язык также будут сдавать два дня – 22 и 23 июля.

Кроме того, предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ для тех, кто пропустит экзамен из-за болезни или по другой уважительной причине. В этом году это 3-8 августа.

- Результаты ЕГЭ традиционно будут известны через две недели после сдачи экзамена. Каждую работу будут сканировать и отправлять в федеральный центр непосредственно с пункта проведения экзамена. Первую часть будет проверять автоматическая система, вторую – по два квалифицированных эксперта, - напомнил Виктор Акопьян. – Через две недели узнать результаты можно будет на сайте ege.ru. Если выпускник будет с ними не согласен, можно будет подать заявление на пересмотр. Но прежде чем это делать – посоветуйтесь со своим школьным учителем-предметником, он поможет оценить шансы. Важное напоминание – писать работу нужно непременно черной гелевой ручкой, другие чернила автоматическая система не распознает.

Родителей на пункт сдачи ЕГЭ традиционно не пустят. Однако, если у них возникнут вопросы, они смогут обратиться к директору школы, а также по телефону горячей линии областного министерства образования: (846) 333-75-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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