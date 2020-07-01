Девушку из Тольятти, которая «забыла» своего сына в подъезде, могут лишить родительских прав

ЧП в микрорайоне Поволжский в Тольятти стало поводом для полицейской проверки. Напомним, 21 июня около пяти часов вечера в подъезде жилого дома там нашли коляску с ребенком. Малыш был пристегнут ремнями, выбраться самостоятельно из коляски он не мог. А чтобы мальчик не бросался в глаза, его прикрыли капюшоном и кофтой.

- Коляска была вся грязная и мокрая, малыш – зареванный и испуганный, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Анастасия, обнаружившая в тот вечер малыша.

Девушка вызвала медиков, полицию, ребенка осмотрели и забрали в больницу. Его мать найти сразу не удалось – по словам соседей, Татьяна еще с утра распивала спиртное во дворе, потом спала в траве и тут вдруг неожиданно пропала.

В этой коляске мальчик просидел несколько часов. Фото: предоставлено волонтерами

Объявилась горе-мать уже ночью и, видимо, осталась недовольна тем, что не нашла сына на том месте, где его оставила. Еще больше ее возмутило то, что Анастасия вызвала полицию: девушка говорит, что от Татьяны и ее родственников ей поступают не самые приятные пожелания и даже угрозы. Тем более что это уже не первый раз, когда Анастасия сообщает в полицию о маргинальном образе жизни соседки.

В ближайшее время страсти могут еще больше накалиться, потому что история в этот раз может принять серьезный оборот – на Татьяну уже составили протокол по статье ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Наказание – штраф от 100 до 500 рублей. Но это, пожалуй, не главная проблема девушки:

- В органы опеки направлена информация о рассмотрении вопроса о лишении ее родительских прав, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. - Малолетний ребенок сейчас находится в социальном учреждении.

У девушки двое детей, один - в детском доме, второй пока остается с мамойФото: Соцсети

«Найденышу» 3 года, он довольно худенький, бледненький и не может назвать собственное имя. Мальчика надеется забрать к себе родной отец.

- Они не состояли с Татьяной в браке, но он помогал ей и малышу деньгами, - говорят в волонтерском движении «Право на счастье». – Он жил в другом городе, но приехал в Тольятти, как только узнал о случившемся.

Между тем у Татьяны есть еще один сын – мальчику 5 лет, и он остается со своей мамой.

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Соседи говорят, что его мать в это время была пьяная и валялась в траве во дворе дома. Разбираемся, что произошло (подробности)