В Тольятти трехлетний малыш несколько часов просидел в подъезде, прикованный к коляске

21 июня около пяти часов вечера в подъезде жилого дома на ул.Ново-Садовой, 4а в Тольятти нашли коляску с трехлетним мальчиком. Матери рядом не было. По словам соседей, женщина объявилась лишь несколько часов спустя и была нетрезвой. Что случилось в тот день и что теперь будет с семьей, пытались разобраться корреспонденты «КП-Самара».

Бросили в одиночестве?

Душный вонючий подъезд, сломанные окна. Анастасия приехала сюда, чтобы забрать квитанции за коммуналку. Что-то привлекло ее внимание к коляскам, которые стояли на лестничной площадке. Одна из них была накрыта кофтой. Из-под нее выглядывал испуганный заплаканный мальчуган.

- Он был весь мокрый, грязный, описанный, - даже по прошествии нескольких дней Анастасия не может сдержать слез, рассказывая о малыше. – Я ему говорю: «Где мама твоя?» Он молчит. «Пошли ко мне, переодену тебя в сухое» - он испугано головой мотает. Уговорила его покушать, увела к себе, переодела, вызвала «Скорую помощь» и полицию.

Мальчика забрали в больницу – медики поразились его худобе и тому, что он в 3 года не знает свое имя и как зовут его маму.

Мальчик был прикован к коляске, возможно, на протяжении нескольких часов. Фото: предоставлено волонтерами

- А мама малыша объявилась лишь через несколько часов после того, как ее сына увезли, она долбилась ко мне в квартиру, была пьяная, теперь ее родня угрожает мне, якобы я оговорила ее, - рассказывает Анастасия. – А что из того, что я сказала неправда? Мы на нее уже несколько раз писали жалобы: она пьет, у нее двое детей, она ими не занимается. Никому до этого дела нет, а я виноватой останусь?

Свои проверки по факту произошедшего уже начали сотрудники полиции и прокуратуры Комсомольского района Тольятти. Тем более, что мальчуган, вероятно, в одиночестве провел несколько часов: жители окрестных домов говорят: его мать Татьяна с самого утра распивала спиртное, а потом «отдыхала» в траве. Где же все это время был ее старший сын? Прояснить ситуацию могла бы сама Татьяна, но девушка не стала с общаться с журналистами.

Жалобы

Между тем, жители дома на ул.Ново-Садовой, 4а предоставили нам пакет документов – это переписка с полиций и горадминистрацией, в которой они раз за разом сообщают о том, что мать двоих детей Татьяна К. пьет, водит подозрительных мужиков, устраивает шумные вечеринки, вместе со своими гостями громит подъезд и житья не дает ни соседям, ни собственным детям.

Один из однотипных ответов полиции в ответ на заявление о шумных вечеринкахФото: Предоставлено "Комсомолке"

В полицию жалобы писали, начиная с сентября прошлого года: шумные вечеринки, угрозы соседям, вандализм. А 28 марта этого года соседка по лестничной площадке обнаружила на своей входной двери надпись, сделанную красной помадой, с требованием вернуть долг. А на двери «нехорошей» квартиры, в которой со своими детьми проживает Татьяна, красовалась надпись «должна». И в этот, и каждый предыдущий раз полиция отчитывалась: ваши доводы проверили, после чего провели профилактическую беседу, оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Жалобы в городскую администрацию тоже закончились ничем. 23 марта органы опеки навестили Татьяну и никаких поводов для беспокойства там не обнаружили:

- Она проживает с двумя несовершеннолетними детьми в благоустроенной квартире, жилищно-бытовые условия удовлетворительные, - пишут чиновники. - Дети ухожены, опрятно одеты, обеспечены всем необходимым для роста и развития, посещают детский садик. Фактов ненадлежащего выполнения родительских обязанностей не установлено.

Также проверка не нашла подтверждения тому, что жильцы «нехорошей» квартиры чем-то досаждают своим соседям и ломают общедомовое имущество. В случае конфликтов с соседями чиновники посоветовали заявителям… писать заявление в полицию.

Ответ от администрации Тольятти на жалобуФото: Предоставлено "Комсомолке"

Контроль общественности

В этот раз, кроме правоохранительных органов, к делу подключилась общественность: судьбой малыша заинтересовались в волонтерском движении «Право на счастье».

- Ребенок же мог погибнуть: он весь день сидел без воды и еды, хорошо, что его заметили, - объясняют свою позицию активисты. – Мы побывали в этом доме, там просто невозможно жить. Квартиры в нем выделялись в свое время детям-сиротам, сейчас это один большой наркопритон, где внутри все разломано, а малыши играют на улице с бутылками из-под пива, которые выпили и бросили тут же их родители.

По словам волонтеров, 3-летний узник коляски сейчас находится в детдоме, его очень хочет забрать к себе отец:

- Мы с ним связались, он рассказал, что не состоял в браке с этой женщиной, но помогал деньгами сыну даже после расставания с ней, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Марина Федотова. - Он прилетел из другого города, когда ему сообщили о случившемся, и серьезно настроен забрать малыша с собой. Он уже подал все необходимые документы в органы опеки и готов судиться с «бывшей» за ребенка.

Правда, пока непонятно, почему же мужчина раньше не разобрался с нерадивой матерью и почему не знал о том, в каком кошмаре живет его сын?

По данным волонтеров, у девушки двое детей, один сейчас в детдоме, второй - с ней и ее родственникамиФото: Соцсети

Между тем, второй сын, которому 5 лет, до сих пор остается с матерью. 21 июня, по словам соседей, он мог находиться у родственников, и органы опеки не видят оснований беспокоиться за его судьбу

- А где гарантия, что уже завтра мать не продолжит свой «праздник жизни» и не закроет своего второго сына дома одного? – недоумевают активисты. - Мы ждём трагедии? Может, пора заняться реальной работой с семьей, а не грозить маме пальцем?

«Комсомолка» разослала запросы в органы опеки и полицию Тольятти с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о дальнейших действиях, которые они намерены предпринять. Мы следим за развитием событий.

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