2020-07-01T01:54:30+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Самаре 1 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция с улиц города

Рассказываем, как проходит Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Самаре 1 июля 2020 года. Прямая онлайн-трансляция и самые красивые картинки с улиц города
Анастасия МЫШКИНА
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Многие жители Самары уже проголосовали, но вернутся на участиМногие жители Самары уже проголосовали, но вернутся на участи
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Первый день второго летнего месяца станет особенным для всей страны. Уже в 8.00 стартует голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года в Самаре. Правда многие жители региона, в том числе и вип-персоны уже сделали свой выбор, ведь в этом году для волеизъявления россиянам дали неделю. С 25 июня началось предварительное голосование. Члены избирательных комиссий встречали граждан на участках, выезжали к ним домой. Все было сделано для того, чтобы развести потоки голосующих, не допустить столпотворения и сберечь здоровье людей в непростой коронавирусный период.

В итоге свой голос уже отдали и губернатор Дмитрий Азаров, и глава губдумы Геннадий Котельников, и многие активисты ОНФ, и уважаемые люди города.

Безопасность на участках организовали на все 100. Все члены избирательных комиссий - в средствах защиты. Голосующим дают не только бюллетень, но и ручку, маску, салфетку для рук. Медицинской маской можно пользоваться еще два часа - хватит доехать до дома.

Уже с 25 июля жители региона голосуя получали флаер, с которым нужно вернуться к участкам 1 июля и получить скретч-карту. На ней вопросы и приз. Кому повезет, станет известно уже после голосования, но среди призов квартиры, машины и телефоны, есть за что побороться.

1 июля голосование продлится с 8.00 до 20.00. По изначальным данным больше 70% проголосовавших по всей стране поправки поддерживают. Если вы еще не успели ознакомиться с изменениями, почитайте о них перед визитом на участок.

КП-Самара в течение дня будет рассказывать о том, как идет голосование, подводить промежуточные итоги, поделимся данными избиркома о нарушениях и покажем самые яркие картинки с улиц города.

Если на вашем участке тоже происходит что-то интересное, обязательно расскажите об этом нам

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

Как в Самарской области за Конституцию голосуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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