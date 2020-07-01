Самая молодая в России избирательная комиссия кинула танцевальный вызов коллегам

Танцуй, голосуй!

В Самаре самая молодая избирательная комиссия в всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ решила подарить своим избирателям хорошее настроение. Накануне молодые люди долго сочиняли зажигательный танец, а потом записали его на видео и отправили в центральный избирком. Коллегам они предложили повторить свой подвиг и запустить флешмоб #танцующийУИК.

Зачем на выборах в Самаре устроили танцевальный флешмоб? Об этом рассказал председатель одной из самых молодых избирательных комиссий страны Валентин Сульянов 00:00 00:00

- Мне 29 лет, а средний возраст членов нашей комиссии 23-24 года. Да, мы решили посвятить свой выходной день организации голосования, этой работе, потому что видим в этом свой долг. Мы хотим сделать выборы честными, прозрачными, показать, что это важный процесс. Но еще мы хотим подарить людям хорошее настроение, поэтому придумали такой флешмоб, - рассказывает председатель комиссии Валентин Сульянов.

Котики тоже работат на участке, антистрессомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодые люди решили не только позаботиться о безопасности голосования: на участке все идеально, сами члены комиссии не только в масках, но и в специальных защитных экранах - такие необычные роботы с чувством юмора.

- Мы придумывали танец, чтобы движения были задорными. Чтобы мы могли так встречать первых голосующих и видеть улыбки на их лицах. Это же здорово, показать людям, что голосование - это праздник, что нужно выполнить свой долг и это дает хорошее настроение и понимание, что от тебя зависит будущее страны, - продолжает Валентин.

Хотим, чтобы никому не было все равно

В комиссии, кстати, почти поровну и парней, и девушек - все одинаково активны. Прикрепленные к участку жители не нарадуются: и пошутят, и объяснят что-то. И вообще удивительно, обычно-то привыкли винить молодежь в безразличии.

У членов УИК отличное настроениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы своим примером другим молодым ребятам показываем, как важно быть вовлеченными в жизнь страны. Ведь все, что происходит вокруг, касается каждого, - улыбаются ребята.

Всем голосующим на этом участке, как и везде, дают билеты викторины. Буквально утром одному из избирателей выпал и первый приз - сертификат на 2000 рублей.

Голосование идет по строгим правиламФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, молодой УИК танцует не весь день. Работы много, и задачи в этом году ставят очень серьезные: голосование должно быть легитимным, прозрачным, но при этом и безопасность должны обеспечить на 100%.Но здесь все получается.

Следить за всеми событиями дня голосования можно в нашей трансляции.