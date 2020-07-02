2020-07-02T01:57:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 2 июля 2020 года

Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 2 июля 2020 года, которые могут быть интересны путешественникам
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В Сергиевом Посаде уже работают музеиВ Сергиевом Посаде уже работают музеиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца меняется с каждым днем. Есть регионы, где она довольно жесткая и, соответственно, ограничений для туристов здесь гораздо больше. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца и рассказываем, что стоит знать туристам, которые хотят отправиться в путешествие с российской историей.

Переславль - Залесский

Число заболевших: 234 (+1)

Всего в Ярославской области 4825 (3366)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Ростов Великий

Число заболевших: 266(+6)

Всего в Ярославской области 4825 (3366)

Самоизоляция для приезжих: ограничений нет, междугородных автобусов стало меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

В Ярославской области ситуация стабилизировалась, нет ограничений для приезжих, однако сложная ситуация с междугородними перевозками. Гостиницы и санатории работают, вопрос в том, что они предъявляют немало требований к туристам. Однако в регионе комфортно и безопасно отдыхать.

Суздаль

Число заболевших: 74(+2)

Всего во Владимирской области 4408 (2837)

Самоизоляция для приезжих: приезжие должны уведомить о себе, посещение региона не рекомендуется. Автобусов на междугородних линиях меньше

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Действует масочный режим, к минимуму сведены междугородние маршруты. Сейчас рассматриваются варианты смягчения ограничений, все будет зависеть от количества заболевших. Сейчас прирост не велик.

Кострома

Число заболевших: 515(+4)

Всего во Костромской области 1591(965)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка. на въезде встречают патрули

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Действует масочный режим, очень строги к нарушителям, рекомендуют сидеть дома лицам 65+ и тем, у кого есть хронические болезни. Отдохнуть можно, гостиницы работают, но важно следить за своим здоровьем

Сергиев Посад

Число заболевших: 1760 (+16)

Всего в Московской области 57876 (36052)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

Действует масочный режим, в регионе можно чувствовать себя вполне спокойно, кафе, рестораны, сфера услуг и ТЦ работают, режим самоизоляции отменен. В целом философия: въезжайте, если хотите, но подумайте.

Иваново

Число заболевших: 1786 (+20)

Всего в Ивановской области 4761 (2967)

Самоизоляция для приезжих: 14 дней или справка, плюс документальное обоснование для приезда

Музеи: работают для индивидуальных посетителей

За последние сутки трое зараженных коронавирусом в Ивановскую область приехали из Москвы. Именно поэтому в регионе все еще не готовы снимать все ограничения и даже никак не откроют торговые центры. Из всего числа зараженных 91 пациент находится на кислороде.

Торговые центры готовят к открытию но на драконовсих условиях: нельзя пускать посетителей 65+ 18- , проводить дегустации. Могут отказать в обслуживании приезжим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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