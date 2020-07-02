В Самаре взорвался внедорожник, в котором находились два человека. Кадры ЧП шокируют

В ночь с 1 на 2 июля в Красноглинском районе Самары было неспокойно. Жителей микрорайона Крутые Ключи напугал взрыв автомобиля УАЗ «Патриот», произошедший на улице Мира в районе дома № 18. Чудом обошлось без жертв.

— Водитель, управляя внедорожником, при выполнении маневра не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Произошло опрокидывание автомобиля и следом за ним взрыв газового оборудования, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» предварительную версию случившегося в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На месте событий собрались зеваки и полицейские. Владелец машины вскоре после того, как выбрался и оказалась на ногах, не получив ни царапины, возмущался и не хотел, чтобы сгоревшее транспортное средство забирали на штрафстоянку. Судя по поведению, мужчина явно был пьян и, как оказалось, в салоне «Патриота» он находился не один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/788328" frameborder="0"></iframe> Взрыв УАЗа "Патриот" в микрорайоне Крутые Ключи.

— В УАЗе без переднего пассажирского сиденья нас было двое. За рулем — мой пьяный бывший отчим, я знала, что он в таком состоянии и заранее позвонила в 102, сказала номера, где стоит, и куда он будет двигаться дальше, — говорит местная жительница Яна А.

По словам девушки, автолюбитель собирался поговорить о ее матери. Она не ожидала, что водитель нажмет на педаль газа.

— Я ждала полицию, а он вдруг начал движение в сторону пивнухи. На обратном пути он ехал по встречке на большой скорости, я кричала, что страшно, он начал уворачиваться от встречной машины, УАЗ перевернулся два раза, и я вылезла через переднее разбитое стекло, — продолжает Яна, добавляя, что она не пострадала, а перед тем, как убежать, видела дымящийся капот.

Автомобиль получил серьезные повреждения ФОТО: ДТП 163 СамараФото: соцсети

Сотрудники ГИБДД предложили лихачу пройти медицинское освидетельствование. Он ответил отказом. Теперь нарушителя ждет наказание

— В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей), — отмечают в МВД.

Теперь фигуранту грозят денежные штрафы в 30 тысяч и 500 рублей, а также лишение прав. Разбирательства продолжаются.

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