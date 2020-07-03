«Но ведь все же живы»: как объяснила свой поступок воспитатель, которая выкинула ребенка из коляски

В доме ребенка «Солнышко» сейчас ведется масштабная проверка: полиция, прокуратура, Следственный комитет, минцсоц и общественники – привлекли всех, кого только можно. А все из-за видео, на котором женщина-воспитатель вытряхнула ребенка из коляски и дала по лбу второму. Одной жертве – год и 11 месяцев, второй – 2 годика с небольшим.

Выводы уже сделаны

- Мы пересмотрим подходы к работе, - обещает руководитель управления организации опеки и попечительства министерства социальной и демографической политики Самарской области Людмила Дроздова. – Будет усилен контроль за деятельностью воспитателей, ограничено использование мобильных телефонов на рабочих местах, кадры проверим на предмет профессионального эмоционального выгорания, отправим на психологическое тестирование.

Во время пандемии коронавируса всем пришлось нелегко, дом ребенка закрыли на полный карантин, сотрудники в мае и июне работали по сменам, которые длились две недели. Все это время они были с подопечными круглые сутки.

Следователи выясняют: не скрывается ли за симпатичным забором место, где с детьми обращаются жестокоФото: Александра БУДАЕВА

В период пандемии за особый режим работы и дополнительную нагрузку работникам детских социальных учреждений выплатили существенные надбавки, такие меры поддержки ввели далеко не в каждом регионе. Плюс два раза в неделю проводились вебинары по стабилизации психоэмоционального состояния сотрудников, только вот кто из педагогов их слушал, не совсем ясно, потому что многие заходили под никами.

Проблемы в семье

Личность сотрудницы дома ребенка, которая за пару минут вытряхнула одну малышку из коляски и дала второй по лбу, установили почти сразу. Более того, стало ясно, что она была не одна – воспитатели со своими группами гуляют парами. Получается, что одна женщина обидела детей, а вторая это видела, так как находилась в одной беседке с ней, но ничего не сделала, чтобы успокоить ребенка или помешать своей коллеге, а после не сообщила о вопиющем инциденте руководству.

Обеим женщинам по 38 лет, это педагоги с высшим профильным образованием, плюс обе они – мамы, у одной двое детей, у второй – трое.

Людмила Дроздова (слева) и Ольга Шелест объясняют: проверка проводится, чтобы понять, что стало причиной ЧП и как сделать, чтобы подобное впредь не повторялосьФото: Александра БУДАЕВА

- Я не общалась с ними, но как рассказывает главврач дома ребенка, когда она спросила ту женщину с видео, почему она так поступила, та спокойно ответила: мол, все же живы, никто не пострадал. Потом, правда, объяснила, что сделала это для безопасности самого ребенка – якобы чтобы коляска не сложилась, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест, которую включили в состав проверочной комиссии.

Обе сотрудницы в доме ребенка «Солнышко» проработали более 10 лет, в последнее время в семьях у них не все гладко: одна стала матерью-одиночкой, у второй мужа уволили с работы.

- Все это печально, но я уверена: ничто не может оправдать такого поведения, тем более с детьми-сиротами, за которых некому заступиться, - считает Ольга Шелет. – Мне кажется, видео снял человек, который живет в соседней многоэтажке. А что если он не в первый раз наблюдал нечто подобное? И решил предать все огласке, потому что не знал, к кому можно обратиться за помощью. Поэтому и выложил видео открытый доступ.

Окна многоэтажки слева выходят как раз на беседку, в которой частенько играют воспитанники дома ребенка "Солнышко"Фото: Александра БУДАЕВА

Грозит реальный срок

Проверки минсоцразвития, общественников и прокуратуры продлятся всю следующую неделю. После этого власти решили продолжить изучать микроклимат в коллективах, работающих с детьми. Это значит, что на доме ребенка «Солнышко» они не остановятся, проверки и психологические тестирования пройдут по всем соцучреждениям Самарской области.

Параллельно ведут проверку полиция и региональный Следственный комитет. Всех детей в группе, которая попала под прицел видеокамеры, уже осмотрели, травм у них не нашли, в том числе у девочек, которые попали под тяжелую руку воспитателя. У той малышки, что «выпала» из коляски, нашли небольшую гематому, но здоровью ребенка она не угрожает.

- Уголовное дело уже возбуждено, 3 июля 2020 года по нашей инициативе оно было передано из полиции в Советский межрайонный следственный отдел города Самары, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК РФ по Самарской области.

Речь идет о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ст. 156 УК РФ, санкции статьи предусматривают штрафы, обязательные, исправительные, принудительные работы и даже реальное лишение свободы на срок до 3 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/788331" frameborder="0"></iframe> В Самаре воспитатель вытряхнула ребенка из коляски.Соцсети

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