Забыть про грыжу и избавиться от холецистита реально!
Постоянные приступы холецистита, тянущие боли из-за грыжи брюшной полости – все это недуги, которые не нужно терпеть, с ними можно и нужно бороться. Не отказывайте себе в удовольствии отправиться на пикник или посетить шумное застолье из-за желчного пузыря. Да и борьбу с грыжей пора уже перестать откладывать на "потом".
Как избавится от этих напастей и вернуть себе радость жизни, подскажут врачи. Среди вариантов, что могут предложить медики, лапароскопическая операция.
В Самаре подобные процедуры проводят в том числе и в Клиническом госпитале ИДК. С 6 июля по 31 августа лапароскопическая операция в госпитале на привлекательных условиях. Появилась возможность забыть про пупочную или паховую грыжу, а также избавиться от холецистита со скидкой 15%.
Лапароскопическая операция отличается малой травматичностью, косметичностью, меньшей болезненностью. Срок реабилитации в сравнении с операцией традиционной более короткий.
Особые условия распространяются на следующие услуги:
10.06.04 «Лапароскопическая холецистэктомия, 1 категория сложности»
10.06.06 «Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите, 1 категория сложности»
10.06.11 «Лапароскопическая холецистостомия»
10.04.06 «Лапароскопическая герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной/паховой грыже, 1 категория сложности (без стоимости импланта)»
10.04.07 «Лапароскопическая герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной/паховой грыже, 2 категория сложности (пахово-мошоночная грыжа, пупочная грыжа более 5 см) (без стоимости импланта)»
Перед операцией необходима консультация хирурга.
Запись на консультацию можно по номеру 8 800 600 90 06.
Примечание:
Акция с другими акциями и специальными предложениями не суммируется.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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