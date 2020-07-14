Забыть про грыжу и избавиться от холецистита реально!

Постоянные приступы холецистита, тянущие боли из-за грыжи брюшной полости – все это недуги, которые не нужно терпеть, с ними можно и нужно бороться. Не отказывайте себе в удовольствии отправиться на пикник или посетить шумное застолье из-за желчного пузыря. Да и борьбу с грыжей пора уже перестать откладывать на "потом".

Как избавится от этих напастей и вернуть себе радость жизни, подскажут врачи. Среди вариантов, что могут предложить медики, лапароскопическая операция.

В Самаре подобные процедуры проводят в том числе и в Клиническом госпитале ИДК. С 6 июля по 31 августа лапароскопическая операция в госпитале на привлекательных условиях. Появилась возможность забыть про пупочную или паховую грыжу, а также избавиться от холецистита со скидкой 15%.

Лапароскопическая операция отличается малой травматичностью, косметичностью, меньшей болезненностью. Срок реабилитации в сравнении с операцией традиционной более короткий.

Особые условия распространяются на следующие услуги:

10.06.04 «Лапароскопическая холецистэктомия, 1 категория сложности»

10.06.06 «Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите, 1 категория сложности»

10.06.11 «Лапароскопическая холецистостомия»

10.04.06 «Лапароскопическая герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной/паховой грыже, 1 категория сложности (без стоимости импланта)»

10.04.07 «Лапароскопическая герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной/паховой грыже, 2 категория сложности (пахово-мошоночная грыжа, пупочная грыжа более 5 см) (без стоимости импланта)»

Перед операцией необходима консультация хирурга.

Запись на консультацию можно по номеру 8 800 600 90 06.

Примечание:

Акция с другими акциями и специальными предложениями не суммируется.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

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