2020-07-07T12:42:13+03:00
Спорт

Оренбург – ЦСКА 8 июля 2020 года: прогноз на матч 27 тура РПЛ

Прогноз на матч 26 тура Российской Премьер-лиги Оренбург – ЦСКА. Игра пройдет 8 июля 2020 на стадионе «Газовик»
Владислав КИРСАНОВ
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Игра состоится 8 июля и начнется в 20:00 по оренбургскому времени (18:00 по Москве)Игра состоится 8 июля и начнется в 20:00 по оренбургскому времени (18:00 по Москве)Фото: сайт ПФК ЦСКА.
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Для «Оренбурга» не осталось матчей не важных. Даже не имеет значения, сколько команд в итоге вылетит из РПЛ, положение клуба сейчас крайне незавидное. Команда получила два технических поражения из-за ситуации в коллективе с коронавирусом. По разным данным, 10 человек из «Оренбурга», среди которых персонал и игроки были заражены. Как итог, в команда осталось совсем немного – 15 футболистов, которых тренерский штаб может использовать. Такая короткая скамейка делает оренбуржцев главными аутсайдерами чемпионата.

На фоне всего этого ЦСКА, конечно, выглядит массивно и уверено. Команда победила «Спартак» (2:0), разгромила на выезде «Ахмат» (4:0). Есть небольшая неразбериха с работой Виктора Ганчаренко. К тому же у главного тренера армейцев на неделе умерла мать. Но, как показала практика, находясь под руководством Сергея Овчинникова, коллектив способен набирать очки. Мотивация у ЦСКА запредельная – необходимо лезть в тройку, сейчас это выглядит вполне реальным. Отставание от «Краснодара» три очка, от «Локомотива», идущего вторым, шесть баллов.

Конечно, в эту игру может внести коррективы погода. В Оренбурге ожидается палящая жара. Сейчас, к слову, такая ситуация происходит во многих регионах России. Это, кстати, стало одной из причин, по которой игру перенесли с изначально запланированных 16:00 по Москве, на 18:00 по тому же времени. По местному это будет 20:00, что, конечно, должно немного облегчить погодные условия на искусственном поле стадиона «Газовик».

Букмекеры очень четко дают понять, что слабо верят в хозяев поля. Коэффициент на их победу составляет аж 9.50. Не сильно верят они и в ничью, хоть она и возможна – 5.50. Победа ЦСКА оценивается в 1.32. Справедливости ради, спорить с этим сложно. «Оренбург» находится в плачевном состоянии. Причем это было еще до вспышки заболевания коронавирусом. Инфекция в коллективе и вовсе практически ставит крест на пребывании клуба в РПЛ в следующем сезоне. Хотя, «Крылья Советов» и теоретически (все зависит от «Химок» прим.ред.) спасительное 15-е место всего-то в одном балле. Наша редакция считает, что поединок завершится уверенной победой ЦСКА со счетом 3:0. Хотя, друзья, это футбол. Тут возможно абсолютно все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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