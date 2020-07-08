«Все выиграем, все заберем, только все вместе»: Андрей Талалаев создает из «Крыльев» машину, которая способна обыграть любую команду

Скажу честно, это что-то невероятное. Таких злых «Крыльев Советов» мы не видели давно. И дело тут даже не в злости, как в агрессии. Дело как раз в той холодной, методичной и чрезмерно уверенной в себе злости. Андрей Талалаев создает впечатление очень серьезного и основательного человека. Все это передается футболистам. Давайте на примере матча против тульского «Арсенала» разберем, какие винтики удалось подкрутить новому рулевому КС, после чего этот драндулет стал настоящей машиной.

Неудачный старт, план Б

Уже на восьмой минуте матча против «Арсенала» самарцы пропустили гол. После стандарта, который сами себе привезли. Попович глупо нарушил правила на левом фланге обороны, после подачи Горбатенко в штрафной самарцев воцарился тихий ужас и с третьей попытки Денисов вколотил мяч в сетку.

В ту секунду, можно быть уверенными, большое количество болельщиков «Крыльев» просто махнули рукой. «Все понятно», «опять двадцать пять», «в ФНЛ ништяк» и прочие слезы «истинных» фанов. Кто-то, может, даже выключит трансляцию. Но не тут-то было. Если на первых минутах самарцы заняли однозначную позицию второго номера, встречали соперника на его половине, то тут как с цепи сорвались: полностью забрали мяч, усилили давление по всему фронту атаки, били, простреливали, подавали.

Как итог, команда забила еще до перерыва, а после него вышла явно побеждать. Все это говорит о наличии планов, стратегий, понимания как выходить из ситуации, в которой коллектив оказался.

За 14 матчей, в которых «Крылья» пропускали первыми, был сыгран вничью лишь один (с «Ахматом» в Грозном, тогда на 94-й минуте счет сравнял Карпов, итог 1:1, прим.ред.). Вдумайтесь. 13 матчей под руководством Божовича, в которых КС пропускали первыми, были проиграны. В смену Талалаева это не сработало.

Самарцы победили туляков со счетом 4:2Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Запредельный настрой, детальный разбор соперника

Таких заряженных игроков мы не видели давно. Они ошибаются, но потом летят исправлять свои ошибки, у них не получается, но они все равно борются. Все это признак настроя. Тренер старается играть на сильных сторонах каждого игрока. Это очень хорошо заметно. Те футболисты, у которых получается созидать – созидают.

Те, кто может хорошо выбить мяч – выбивают. Надо быть честным, по футболистам до прихода Талалаева складывалось ощущение, будто у них просто нет сердца. Они просто выходили делать свою высокооплачиваемую работу. При новом рулевом футболисты вспомнили о том, что у них есть три важные вещи: сердце, разум, ноги.

«Мы очень хорошо разобрали соперника», – скажет Талалаев на предматчевом интервью. И это будет очень нарочито заметно по ходу встречи. Самарцы буквально были на шаг впереди. Почти везде. Туляки выглядели измотанными и изредка, лишь за счет нестандартных действий атакующей группы, создавала проблемы обороне КС. В остальном, все было слишком схвачено и четко.

Максимум из того, что есть

Не секрет, что у «Крыльев» сейчас большущие проблемы в составе. Большое количество травмированных, постоянные дисквалификации. Но это в то же время, шанс для молодежи. В матче с «Арсеналом» дебютировали Владислав Тюрин и Дмитрий Молчанов – настоящие звезды молодежной команды. Чего-то невероятного ребята на поле сделать не смогли, но это был лишь их первый шаг во взрослом футболе. В матче против «Ростова» дебютировал в РПЛ Данила Смирнов.

Это вскрывает другой интересный момент философии Талалаева. Он может ротировать состав настолько, насколько это возможно. Но качество и уровень страдать от этого не должен. Почему? Все просто: выходящий на поле игрок должен выполнять определенное колиство функций. Если он может это сделать – он на поле. Нет – нет.

Тюрин и Молчанов вчера закрыли противоположные бровки на флангах атаки. Уровень командной игры (за исключением небольшой робости) практически остался неизменным. Это говорит о том, что каждый в команде Андрея Викторовича четко знает, что ему нужно делать, а чего не стоит.

Победа оставила КС на 15-м месте, но сократило отставание от конкурента на 1 баллФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Как долго будет длиться сказка?

Хороший вопрос. При Талалаеве команда уже набрала пять очков за три. Это больше, чем при Божовиче за последние девять матчей. Очевидно, что рано или поздно и этот механизм даст сбой. Потому что побеждать постоянно нельзя. Но пока работает то, что работает. То, что должно работать. Конечно, если все продолжит быть так сказочно, то, безусловно, «Крылья Советов» не испытают проблем в оставшихся трех матчах («Динамо», «Краснодар» и «Сочи»).

Тут очевидны амбиции тренера, его желания и амбиции работать в команде. Это находит отклик в стане игроков. Посмотрите на эмоции после игры. Нужны ли тут какие-то еще комментарии.

Но важно помнить, что «Крыльям» все равно не стать чемпионами в ближайшее время. Сейчас нужно остаться в Премьер-лиге, после чего уже решать вопрос со следующим сезоном. Талалаев хорош на короткой дистанции, он это снова доказывает. Что там будет дальше... Остается верить, чтобы не было, как это часто бывает в КС. За стремительным взлетом – стремительное падение. Команде, как Икару, нельзя слишком близко подлетать к солнцу. Можно опалить крылья.

Следующий матч самарцы проведут также в гостях против «Динамо»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Итог

Прошло три матча. Три прекрасных матча. В которых мы видели «Крылья Советов», которые не видели давно. Мы прямо-таки скучали. И даже не знаю. Казалось бы, можно впасть в эйфорию и просто ей насладиться здесь и сейчас. Но вдруг потом опять наступит разочарование. Уж слишком много раз такое уже было. Остается только верить. Впереди «Динамо». Матч состоится 12 июля в Москве и начнется в 19:30 по самарскому времени. Верим в Талалаева, верим в КС?

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