«Дышим спиртом, ходим в скафандрах»: официантка рассказала о работе в новой коронавирусной реальности

Сначала были банкеты, потом веранды

- Здравствуйте, я Катя и сегодня я ваша официантка. Да, у меня смешной щиток. Точно, я похожа на штурмовика из звездных войн, ой, какое смешное сравнение, вы такой весельчак. Да, мы протираем все столы. Конечно, мы счастливы выйти на работу. Да что вы, мне ли бояться коронавируса. Нет, у нашего повара нет насморка. Не нужно чихать здесь даже в шутку. Естественно, я продезинфицировала меню. Да-да, у меня очень дурацкий голос через этот шлем. Я рада выйти на работу. Хорошо, что вы все еще хотите есть у нас.

Мне 25 лет, съемная квартира, кот, который постоянно хочет есть. 2 месяца я сидела дома, на копеечном окладе, пыталась найти подработку, не взяли даже в «Пятерочку». Потом из ресторана позвонили и таинственным шепотом позвали на подработку. Оказалось, что нужны курьеры на доставку из ресторана и … официанты на банкеты. Делали их для своих, кто не выдаст, тихо, с приглушенной музыкой и за закрытыми дверьми. И не мы одни.

Я все это время не знала, во что верить: по телевизору говорят, что строгая самоизоляция, а к нам приходят веселые люди в обнимку. Они кстати сразу не были в масках. От нас же требовалась полная защита. Потом рестораторы начали требовать открытия и получили: нам разрешили открыть летние веранды. К первому рабочему дню готовились как к вылету на Марс. Хотя нет, я уверена, что Илон Маск старался гораздо меньше. Планерка вечером, планерка утром. На голову – защитные щитки. В ноги хочется упасть руководству и плакать от благодарности. От этих гермошлемов к концу дня, конечно, побаливает голова, но маски как в других ресторанах – это ужас. У подруги страшная аллергия из-за них, лицо красное, шелушится. У нас лучше. В общем, мотивировали нас простой фразой: мол, если что случится, закроют опять. И скорее всего больше уже не откроемся.

И вот настал час X. Руки тряслись, честное слово. В шлеме ходишь как космонавт, голос приглушенный, клиенты хохочут. А у тебя одна мысль: берем дезинфекцию, протираем, салфетки не забываем. Страшно же - вдруг кто-то из проверяющих в первый же день придет. В первый же день у дверей стали собираться очереди – такого я не видела никогда. Мест же меньше, основной зал закрыт. Люди пытаются прорваться: уговоры, обещания, деньги - 100, 200 рублей даже не котируются, за 500 - подумаем. Да только мест-то больше не становится. Поэтому в основном за столиками те, кто места забронировал. С другой стороны вот эта ограниченность мест на верандах – неплохой повод «отбирать» желанных посетителей. А хотим мы семейных с детьми, потому что те обязательно что-нибудь у папы –мамы выпросят или же тех, по кому видно – свидание. Большие компании бронируют заранее. Хуже всего женские компании – закажут мало, сидеть будут долго – не есть, а болтать.

У нас есть свои хитрости, конечно, чтобы заставить людей раскошелиться. Если приходят двое-трое людей, мы стараемся не приносить им еду одновременно. И напитки – если не просят чего-то особенного, подаем до еды, чтобы выпили и заказали еще. Заметили, что детское меню обычно более яркое и с картинками? Это тоже нужно для того, чтобы ребенку захотелось сразу и всего. Семейным в ресторане сейчас непросто: игровые зоны не работают, детей никуда не денешь. Но все равно приходят.

На улице сажают тех, кто точно потратит побольшеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди чихают в проход и сморкаются в салфетку

Между столиками - положенные полтора метра. А на двух диванах – восемь человек, все плечом к плечу. Маски посетители должны надеть только при входе, за столиком – не требуем. Во второй день мужчина закатил скандал у входа, кричал, как будто его режут, что ни за что маску не наденет. Охранник его пытается успокоить – бесполезно. Во всех грехах нас обвинил, а мы причем? Не мы эти правила придумали, а на штрафы попадать не хочется. Еще вот бесконтактные измерители температуры. Я до сих пор не понимаю, чего они там измеряют. Охрана уже даже не смотрит – все время у всех 35, как будто к нам одни зомбяки ходят.

На кухне, кстати, ничего особо не изменилось. По правилам весь персонал должен ходить все время в маске, но если официанты на виду, то повара нет. Но больных на работу не пускают. У нас пришел помощник шефа недавно, чихает. Сразу от греха подальше отправили домой, хотя он и клялся, что это аллергия.

Но и посетители молодцы. Приходят и чихая, и кашляя. Один все в салфетку тряпочную сморкался – мне же за ним потом одно счастье убирать, конечно. Второй постоянно от стола отворачивался и чихал в проход. Уже соседние столики жаловаться стали.

Сами посетители за едой вообще ни за чем не следят. Хлеб кладут на стол! Разговаривают, плюются друг другу в тарелки. Зато к нам требований выше потолка, да еще многие с претензией. Был случай - мужчина пришел с дамой на ужин. Заказали немного, а потом он решил перед ней себя показать: начал мне мозг выносить, мол, есть ли у нас справки, сделали ли нам тесты, а не кашляет ли повар. И еще такой строит из себя строгого: смотрите мне в глаза, осознаете ли вы опасность. Так и хочется спросить: дядя, а ты чего тогда сюда пришел? Дома сиди, пусть тебе твоя красотка котлеты печет.

А еще умиляют люди, которые пришли сели за стол и начинают озираться вокруг, прислушиваться, не чихнул ли никто. Ресторан – это же ведь не обязательная программа. Боишься – не ходи.

А руки все равно никто не моет!

Вообще требования очень жесткие, излишние и во многом странные. Например, в суши-барах нельзя подавать многоразовое теплое полотенце посетителю. Негигиенично. Простите, но его же стирают после каждого человека, в чем проблема? Теперь просто не подают ничего, одноразовые салфетки кончаются. Подстилки многоразове на стол тоже кончаются. В менее приличных заведениях их просто не кладут теперь. Даже у нас дезинфекцию экономят: бутылку открывают и наполовину разбавляют водой. А люди как будто глупые какие-то: возьмут попшикают этой фигней на руки и за стол. Если раньше мыть руки отправлялись перед застольем хорошо если 60% людей, теперь и того меньше. И самим не противно! И столы мы такой же штукой протираем, никакие там не 80% спирта уже. Хотя и воняет все равно, к концу смены голова просто кружиться начинает. Наши же помещения подсобные еще с хлоркой моют, вот где зло.

В интернете я читала много статей о том, что после пандемии люди будут экономить. Ну да, конечно. Едят по-прежнему много, алкоголь заказывают без конца. Пивные автоматы мы должны чистить каждый день, а чистим раз в неделю. Там перемешиваются 2-3 вкуса, а люди сидят, дегустируют. Или вот с вином. В магазине эта бутылка стоит 400 рублей, а у нас 1300. И посетители сразу начинают находить богатые оттенки вкуса. Хотя нет, экономят. И знаете на чем? На чаевых! Приходят компанией, наедают на 8 тысяч рублей и кладут 200 сверху – такого давно не было. Сейчас у нас открылись все залы - работы прибавилось. Посетителей почти обычное количество (столики немного раздвинули, парочку на склад убрали), а делать приходится больше. Теперь у нас и столики не все протирают, и не после каждого клиента. Больше внимания на веранду обращаем - здесь все должно быть чисто и сиятельно, чтобы людей завлекать. Да и сажаем на улице не всех, а только самых презентабельных и кто потратит больше. Для остальных у нас просто всегда стоит табличка «забронировано» - если нам кто-то понравился, говорим, что бронь сорвалась.

Но как по мне даже такая работа это все равно лучше, чем месяц назад, когда люди покупали еду на вынос и сидели ели на скамейках и на улице.Так что

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