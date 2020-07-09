Коронавирус в Самарской области, последние новости на 9 июля 2020 года: в Курумоче уже проверили 41,7 тысяч пассажиров

В Самарской области немного снизилось число заболевших коронавирусом: до этого несколько суток подряд в день выявляли по сотне с лишним человек с COVID-19. Теперь - 75. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 9 июля 2020 года - во всех подробностях.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 9 июля 2020 года

За минувший сутки в Самарской области подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусом, из них 55 фактов - в Самаре, 6 - в Тольятти, по 4 в Сызрани и Сергиевском районе, 3 случая в Кинеле и по одному новому пациенту с COVID-19 в Безенчукском, Волжском и Пестравском районе.

Большая часть заболевших (34 человека) выявлены после того, как у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией взяли анализы на COVID-19, еще 32 случая обнаружились на профилактических осмотрах среди людей, которые, на первый взгляд, были абсолютно здоровы. 9 новых заболевших - это жители области, которые ранее так или иначе контактировали в больными и заразились.

Итого с начала пандемии в Самарской области выявлено 5576 случаев заболевания "короной", 3276 пациентов вылечились, 59 погибли. Среди последних жертв - 79-летний мужчина, который страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы.

Для сравнения по стране за сутки COVID-19 подтвержден к 6562 человек, больше всего заболевших в Москве (621 человек), Санкт-Петербурге (295 заболевших) и Ханты-Мансийском автономном округе (268 случаев). В России от COVID-19 за сутки умерли 173 человека.

Таким образом, средний показатель смертности на 100 тысяч человек по стране - 7,3, в Самарской области он почти в 4 раза меньше - 1,85

Коронавирусной лето в Самаре: пляжи переполнены, в аэропортах готовы ко всему

В стране потихоньку "запускается" туризм - народ начал путешествовать между регионами, в основном на курортные зоны Краснодарского края и Крыма.

Контроль за здоровьем пассажиров не ослабляют. По данным Роспотребнадзора Самарской области, в "Курумоче" с начала этого года при помощи тепловизоров проверили пассажиров 237 рейсов - это в общей сложности более 41,7 тысяч человек. Пока из Самары и обратно летают лишь "внутренние" рейсы, международное сообщение, возможно, откроют 1 августа.

Количество поездов в курортных направлениях тоже постепенно увеличивают, их "внутренности" стараются дезинфицировать как можно чаще.

Самарцы, которые по каким-либо причинам уехать в отпуска не могут, "высыпали" на пляжи. Освежиться и покушать многие уже ходят в недавно открытые рестораны и кафе на набережной. Откровения официантки одного из городских заведений о посетителях, персонале и коронавирусе, читайте у нас на сайте.

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