Лежит совсем одна и умирает? Самарскую клинику обвинили в жестоком отношении к ветерану

Скандальное видео, которое было опубликовано 4 июля, быстро распространилось по всем соцсетям. Еще бы: на нем видно, как на испачканном постельном белье лежит беспомощная бабушка. Автор видео утверждает, что это ветеран Великой Отечественной войны, которой ампутировали ногу, а потом оставили в палате одну без присмотра. Есть и другая версия: сиделка решила «хайпануть», а улучила момент, когда все выйдут из палаты, чтобы снять «вирусное» видео. Да и бабушка на самом деле не ветеран. Что же на самом деле произошло в тот день и как сейчас дела у старушки, разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Никому не нужна?

- В 11 палате лежит и умирает 94-летняя женщина в собственных фекалиях. Никто не подходит к ней на помощь, на тумбочке вчерашний суп. Он уже начинает «гореть», если до завтра оставить ее так, она умрет, - такое сообщение было опубликовано в соцсетях несколько дней назад, автор просил помощи у губернатора Самарской области и минздрава.

В доказательство своих слов автор прикрепил видео: запачканные простыни, худенькая старушка, изможденное лицо и жалобный стон. На тумбочке за головой пациентки - действительно суп. Правда, как установить, давно ли он там стоит? Даты изготовления на тарелке нет.

Рядом с супом - бутылка воды, стакан. Кто их туда поставил? Не известно.

У бабушки была операция на ноге, видны бинты. Автор видео сообщает, что ей провели ампутацию в клиниках СамГМУ. На медучреждение сразу обрушился поток критики.

Осторожно, возможен хайп

Первыми на видео отреагировали как раз представители клиник СамГМУ, они заявили, что опубликованная пользователем информация не соответствует действительности.

- Пациентка получает всю необходимую медицинскую помощь, - прокомментировали ситуацию в клинике.

В областной прокуратуре корреспонденту "КП-Самара" сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку, и видео действительно ситуацию искажает. Подробности, впрочем, надзорное ведомство пока не обнародует.

- Моей бабушке в самом деле 94 года, но она не ветеран, ей действительно ампутировали ногу, сейчас она уже дома, ее состояние стабильное, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Любовь Е. – Видео сняла сиделка, которая ухаживала за ее соседкой по палате, дождалась, пока все уснут, чтобы вот эту подлость сделать. Бабушка не брошенная, к ней в этот день мой папа приезжал, потом – дядя, на следующий день уже смогли сиделку ей нанять, это оказалось не так-то просто, все боятся лишний раз подвергать себя опасности из-за коронавируса.

По словам родственников, бабушке действительно было плохо, она тяжело отходила от наркоза. Поэтому ее попросили положить в общую, а не в отдельную палату, чтобы она была под присмотром. Никто и подумать не мог, что кто-то, вместо того, чтобы помочь и позвать медсестер в случае чего, будет снимать видео.

Осталась крайней

Алла Ч., которая сняла и выложила скандальное видео в сеть, настаивает на ином: в первую очередь она хотела помочь беспомощному человеку:

- Вы понимаете, человеку 94 года, она даже говорить не может, настолько ей плохо, - объясняет женщина. – Утром к ней какой-то мужчина приходил, я обратила его внимание на состояние бабушки, он ушел и пропал на полтора часа. После этого ей протерли спину, надели памперс и под нее подстелили пленку – прямо поверх мокрой от мочи простыни. Разве так нужно относиться ухаживать за больными?

По словам Аллы, ее попытка помочь большой старушке обернулась против нее же: в Клиники СамГМУ ей теперь путь заказан:

- Все шишки на меня, еще и оговаривают: якобы я во дворе пила и в палату спать приходила. И это при закрытом-то на карантине выходе, бред какой-то, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Алла.

Впрочем, женщина ни о чем не жалеет: родня у бабушки нашлась, за здоровьем ее теперь пристально следят, - именно этого она и добивалась. О своей дальнейшей судьбе она пока старается не думать.

Между тем, родственники старушки намерены подавать на сиделку в суд: за разглашение персональных данных и публикацию видео. Им тоже пришлось несладко: соцсети наводнили хейтеры, которые только подогревают накал страстей. От публикации этого видео уже пострадали обе стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/789633" frameborder="0"></iframe> В самарской клинике ветерана оставили без должного ухода.Соцсети

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