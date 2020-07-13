В Тольятти из-за урагана дерево раздавило домик с людьми на турбазе

В Тольятти ночью в воскресенье разгулялась непогода. Неожиданно и без объявления войны после жаркого дня на город налетел порывистый сильный ветер, загромыхала гроза, молнии били буквально каждые 30 секунд.

Деревья вырывало с корнем из земли. Фото: https://vk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: СОЦСЕТИ

- Где-то после часа ночи всё произошло. Сначала молнии сверкали, гром гремел где-то далеко. Потом всё ближе, громче, ярче, практически беспрерывно. Дождик слегка моросил. Потом как начало сверкать, раскаты грома как будто в квартире. Налетел ураган, деревья чуть не пополам сгибало, дождь полил сплошной стеной. В какой-то момент по подоконнику град постучал. Минут 10 точно этот кошмар продолжался. Потом стал стихать, - рассказывает Евгений Кокуркин.

Дерево упало на домик с 9 людьми. Фото: Андрей ДербеневФото: СОЦСЕТИ

Весь этот разгул стихии не обошелся без последствий. Уже утром в городе начали подсчитывать убытки. Спасателям пришлось побывать на выезде на турбазе "Березка". Здесь огромная сосна упала на деревянный домик, где находились девять человек.

- По счастливой случайности никто не пострадал. По пути следования к турбазе, спасателям пришлось расчищать подъездные пути, так как несколько упавших деревьев перекрыли дорогу рядом с жилым массивом «Золотой берег», - поделился сложностями руководитель центра Гражданской защиты Андрей Дербенев.

Деревья падали на машины по всему городуФото: СОЦСЕТИ

Жильцы домика не пострадали, но серьезно перепугались, ведь в это время они уже спали .

Утро было недобрым и для владельцев многих автомобилей по всему городу. Около ТД Славянский на машины упала часть здания - огромный кусок профлиста.

По всему городу из земли вырывало с корнями деревья и тоже кидало на машины. Автовладельцы в шоке - теперь им предстоит постараться, чтобы получить компенсацию. Кстати, как это сделать, рассказывала КП-Самара.

Деревья нападали на машины. Фото: https://vk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: СОЦСЕТИ

На Южном шоссе перевернулась остановка, хорошо, что это было ночью и там никого не было.

Жители считают, что во всем виновата не только непогода, но и коммунальщики, которые вовремя не убирают гнилые и сухие деревья, а также строители, которые плохо крепят профлист и обшивку. Но все же и ветер был действительно беспрецедентный:

- Я такого в наших краях за всю жизнь не видела. Шквалистый как говорят. Берёзы почти пополам складывалось. Хорошо, что такой ветер был минут 5 и то сколько дел натворил. А с ним и дождь был соответствующий - видимость метров 50, - говорит Светлана Шулаева.

А вас задела непогода в Тольятти? Пишите в комментариях, присылайте фото и видео

Ливень и ураган в Тольятти.

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