Столб дыма виден отовсюду: в Самаре вспыхнул склад с декоративными пленками на 2000 квадратных метров

Стало известно, что горит в Самаре 13 июля. Пожар на Заводском шоссе по предварительной информации произошел на складе лакокрасочных материалов и декоративных пленок.

Огромный столб дыма поднялся над городом в середине дня. В 14.30, как сообщили в Главном управлении МЧС по Самарской области, сигнал поступил на пульт дежурного, и на место возгорания выехали все оперативные службы города. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь пожара составляет 2000 кв.м, площадь обрушения кровли 400 кв.м.

Вот такой стол дыма виден с Пятой просекиФото: Евгения ВАСИНА

- В 14:30 поступило сообщение о пожаре по адресу ул.Профильная, 6, - сообщили в МЧС. -

По предварительным данным горит склад полимерной продукции. По адресу ул.Профильная, 6 расположена компания "ОРТО" - производитель декоративных и термопереводных пленок. В МЧС уточнили, что горит склад с лакокрасочными материалами - это объясняет тот черный столб дыма, который можно наблюдать даже из центра.

Дым виден во всем городе

Напомним, 5 марта 2020 на этом складе уже случился серьезный пожар. Тогда для того, чтобы его потушить, потребовалось привлечение внушительных сил пожарных - 78 человек и 20 единиц техники.

Страшный пожар на Заводском шоссе в Самаре 13 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790228" frameborder="0"></iframe> Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.

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