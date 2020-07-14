Последствия пожара на складе ПВХ в Самаре 13 июля: в городе пахнет жженым пластиком, экологи бьют тревогу

Последствия пожара на складе ПВХ в Самаре 13 июля могут оказаться достаточно масштабными. Напомним, что 13 июля страшный пожар случился на Заводском шоссе, загорелся склад по адресу ул. Профильная,6. Здесь находились различные изделия из ПВХ: пленки, упаковки и даже по предварительным данным лакокрасочная продукция. Тушить склад продолжают уже вторые сутки.

Площадь пожара составила 7500 кв.м. - единовременно, огонь прошел уже 10 тыс кв.м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте. Для ликвидации огня прибыли два пожарных поезда, пожарный катер и специальный вертолет, который улетел из-за грозового фронта уже около 9 вечера, но вернулся утром.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года 00:00 00:00

На месте сразу создали штабФото: Евгения ВАСИНА

Сначала ветра не было и столб дыма шел перпендикулярно вверх, а к вечеру поднялся штормовой ветер и все продукты горения начало разносить по городу. В центр буквально надвигалась тьма - в небе были черные тучи, которые быстро ползли в сторону Волги.

Жители близлежащих к Заводскому шоссе районов сразу начали жаловаться на сильные запахи горелого пластика и на черные клубы дыма вокруг. По словам очевидцев, очень сильно пахло горелой пластмассой и в районе площади Кирова, по 22 Партсъезда. А утром открыли окна и не обрадовались жители проспекта Ленина - одной из центральных улиц.Таким было направление ветра - весь дым с окраины унесло прямо в центр города, на Волгу.

Тушили весь день, а к вечеру дыма меньше не сталоФото: Евгения ВАСИНА

Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем, его удалось локализовать на 2000 кв.м. Роспотребнадзор делает замеры - на утро в районе прямого горения превышения ПДК не обнаружено. Но экологи все равно бьют тревогу:

- На загоревшемся складе хранилось около 100 т поливинилхлорида (ПВХ). При пожаре в воздух попало огромное количество разнообразных продуктов его горения, в частности, хлороводород и фосген (дихлорангидрид угольной кислоты), которые использовались в Первую Мировую войну как боевые отравляющие вещества. Опасны и попадающие в воздух соединения тяжелых металлов, окись углерода, фенолы, окислы азота и т.п. Симптоматически вдыхание этих веществ в больших количествах может привести к кашлю, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях — к отёку легких, нарушению работы кровеносной системы и даже смертельному исходу. Контактируя с кожей, может вызывать покраснение, боль и серьёзные ожоги. Возможны и химические ожоги глаз.Что делать людям в таких случаях? Дома - закрыть окна, на улице - надеть мокрые марлевые повязки или защитные маски и постараться как можно быстрее оказаться в закрытом помещении, - поделился с КП-Самара эколог Сергей Симак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790228" frameborder="0"></iframe> Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.

Зеваки пришли смотреть на огонь, а лучше было бы держаться подальшеФото: Евгения ВАСИНА

Уже вечером жителей попросили не выходить из дома, не открывать форточки и окна.

- Рекомендуем Советского, Железнодорожного, Кировского, Октябрьского районов г.о. Самара закрыть окна, по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, избегать длительного нахождения на воздухе, занавешивать места поступления атмосферного воздуха увлажненной тканью и периодически ее менять, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Вот так черные тучи наползали на ВолгуФото: Ольга НОВИКОВА

Вечером 13 июля еще и пошел дождь, горожане опасаются, что он просто прибил вредные примеси к земле. В любом случае, контролирующим ведомствам еще предстоит оценить вред, причиненный экологии от пожара в Самаре на складе с ПВХ-изделиями 13 июля.

Кроме того, в ближайшее время очевидно будет затруднена работа других предприятий по соседству. Сложности исыпытывают и люди, которые живут в не слишком отдаленных районах - для них эти сутки уже превратились в пытку в газовой камере.