2020-07-15T08:59:48+03:00
Общество

Ограничения из-за коронавируса смягчили. Что изменится в Самарской области с 15 июля 2020 года

Рассказываем, что изменится в Самарской области с 15 июля 2020 года для простых жителей, благодаря постановлению Азарова, в котором смягчают ограничения из-за коронавируса
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Фитнес-центры ждет непростое времяФитнес-центры ждет непростое времяФото: Алена МАРТЫНОВА
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Жизнь простых граждан серьезно изменится в Самарской области с 15 июля 2020 года. Все дело в том, что губернатор Дмитрий Азаров опубликовал новое постановление,в котором смягчает очередные ограничения из-за коронавируса. Некоторых решений ждали уже очень давно, а "сотрудники" одной из открывшихся организаций сегодня точно закатят праздничный ужин, потому что не раз показывали на фото и видео, как соскучились по посетителям. Но обо всем по порядку.

Итак, по каким же правилам будет жить Самарская область с 15 июля?

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Только цифры

2353 человека болеют коронавирусом в регионе прямо сейчас

65 пациентов с диагнозом, подтвержденным тестами, выявили за последние сутки

Больше 60% коек свободны

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Что уже работает к 15 июля 2020 года в Самарской области:

- торговые центры, все магазины. Обязательно носить маску, соблюдать дистанцию

- экскурсии на открытом воздухе, речные прогулки,

- турбазы и базы отдыха, гостиницы,

- рестораны и кафе, бары. Заходить нужно в маске, на 4 кв.м. - 1 посетитель,

- библиотеки - но не в читальных залах.

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Что изменится с 15 июля в Самарской области из-за смягчения ограничений

- Открываются государственные и муниципальные музеи. Экскурсии - не более пяти человек. Самостоятельное посещение по предварительной записи.

- Откроется зоопарк. Социальная дистанция, маски и предварительная запись - но ведь заработает!

- Начнут работу фитнес-центры, бассейны, частные бани. Пустят только 20% посетителей от пропускной способности.

- Спортсменам можно тренироваться на открытых и закрытых спортобъектах (раньше такое разрешение было только у членов сборных).

- На открытых спортивных объектах теперь могут заниматься спортом все граждане.

- Разрешены профессиональные спортивные соревнования (не более 10% посетителей),

- Начнут проводиться все запланированные всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования (ждем Гонку Героев и Забег).

- ЗАГСы работают, торжественные церемонии проводят для групп не более 10 человек.

Что делать путешественникам, вернувшимся из-за границы в Самарскую область с 15 июля?

- граждане должны сообщить о своем возвращении по телефону 307-77-77, 225-70-82.

- при первых симптомах ОРВИ обратиться к врачу по телефону,

- 14 дней находиться в изоляции в условиях обсерватора,

- в течение 3 дней сдать тест ПЦР на коронавирус.

Также в регион разрешили въезжать иностранным гражданам. Но только со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, выданной не позже трех дней. Если такой справки нет, тест нужно сделать сразу после приезда, платить за него придется из своего кармана.

Что в Самарской области все еще закрыто и запрещено?

- С 15 июля в России обещали открыть кинотеатры. Но решение пока не принято на местном уровне.

- Нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.

- По-прежнему не работают детские центры, детские площадки в ресторанах, торговых центрах, кружки,

- Пока не открылись лагеря и детские пришкольные лагеря,

- Не функционируют дискотеки, ночные клубы, развлекательные центры.

- В детских садах работают только дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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