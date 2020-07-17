Вышел из "красной зоны": врач, спасавший больных COVID, отправился покорять Черное море на каяке

Волгоградский врач кинул вызов стихии и отправился в пост-коронавирусную экспедицию «Маруся» из Самары до Волгограда и дальше по Черному морю. Весь путь он собирается преодолеть на каяках, которые специально для проекта сделали самарские мастера. О жизни в ковидном госпитале, маршруте экспедиции и ее целях журналист КП-Самара побеседовала с самим врачом – путешественником.

Врач отправился в поход вместе с сыномФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Пошел в ковидный госпиталь по зову сердца»

Еще вчера Валерий Тюренков спасал людей в «красной зоне». Спортивный врач из Волгограда сам решил пойти на работу в ковидный госпиталь: как только началась пандемия, он перевел постоянных пациентов на онлайн-консультации, прошел обучение, надел костюм, очки и маску и отправился спасать жертв коронавируса.

- Я не инфекционист, но нам всем предложили получить специализацию и пойти работать в ковид госпиталь. Это был добровольный призыв. Я для себя выбрал, что я буду работать в госпитале, приму участие в этом, вот и все, - рассказывает Валерий. - Не то чтобы клятва Гиппократа, советского врача, просто если я чувствую в себе силы и возможности, то почему бы и да.

Валерий и Иван тренировались два месяцаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все эти месяцы Валерий работал как и все коллеги на износ.

- Бывало такое, что к концу смены время будто останавливалось. В “скафандре” очки потеют, эмоционально неудобно. Когда только заходишь в красную зону, чувствуешь, как начинают бежать по тебе струйки пота. Это неприятно, но потом привыкаешь.

Об этих сложностях Валерий сейчас только вспоминает. Коронавирус изменил его планы, отодвинул стандартные летние экспедиции. Но сейчас инфекция пусть и не побеждена, но ослабела. И врач решил пока снять костюм героя и надеть наряд речника.

- У меня были планы на трицикле отправиться с солнцем с Востока на Запад, но вмешался коронавирус. Собрать велосипед в срок мы не успевали. И за время пандемии у меня родилась другая идея для путешествия. Надежные каяки мне и сыну смастерили ребята из Самары и мы решили отправиться в экспедицию «Маруся» - название имеет сакральный смысл и расшифровывается как «Моя Русь и Я», - делится врач.

В Самару Валерий с сыном приехали вдвоем из Волгограда. Здесь их уже на набережной ждали два новеньких оранжевых каяка.

- Они очень легкие, предназначены в том числе и для сплавов по морю. Мы такие лодки уже четыре года производим. Особенность ее в том, что даже если волной плавсредство перевернет, она быстро примет первоначальное положение за счет эскимосского переворота, - рассказывает соучредитель компании- производителя лодок StormKayaks Владимир Романенко.

Каяк быстроходный и очень заметныйФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Наши лодки как солнце"

Оранжевый цвет путешественники выбрали из соображений безопасности – даже в море видно издалека.

- Оранжевый - это и про солнце. Кстати, на лодке как раз изображено солнце, внутри которого каякер на двух волнах. Волны как символ времени. На какой ты волне? - смеется Валерий Тюренков.

Ну а сам тип плавсредства путешественники тоже выбрали не случайно, а в полном соответствии с концепцией путешествия.

- Я думаю, что каяки - старше всех плавательных средств, которые мы знаем. Это чисто эскимосско-аливудский инструмент выживания и охоты. За счет сочетания длины и ширины это очень ходкая лодка, хорошо держит волну, но требовательная. На каяке не расслабишься, не позагораешь, здесь нужна динамика. Все время в динамике, в движении как раз про мой образ жизни, вероятно, поэтому это плавсредство мне и подошло, - рассказывает врач.

Экспедиция пройдет по русским городам. Еще одна важная составляющая идеи – использование исключительно российских компонентов. Местного производства лодка, продукты только отечественного производства. И начинают путешествие с Самары тоже не случайно:

- Самара - это женское начало, а на Руси женское начало было мощно заявлено. Начать экспедицию с Самары - это хорошо.

Свою экспедицию Валерий посвятил 175-летию Русского географического общества и 75-лет победе в Великой Отечественной войне. У нее есть и сверхцель: выкладывать фотографии мест, в которых побывали, делится их историей, а также отмечать на карте те места, которые нуждаются во внимании экологов.

- Из Самары на каяках мы идем до Волгограда, там 2-3 дня перепаковываемся. Потом лодка на машине переезжает к Черному морю и от Абхазской границы по Черному морю, мы идет до Украинской границы. Пойдем вдоль крымского побережья. Там будем заходить на маяки, которые еще действуют, - рассказывает врач.

Каяк построили в СамареФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"По морям до маяков"

Доктор отправился в экспедицию с сыном-школьником. Тринадцатилетний Иван рассказывает, что готовился к походу в спортзале два месяца.

- Пойти в экспедицию я решил спонтанно. Это далеко не первый наш поход, мы уже ходили на лодках в Крым, в пешие походы по разным городам. Для меня это очень интересно. Я любуюсь природой разных городов. Я вижу, что Россия – это не только мой город, это огромная, интересная страна. Нет таких мест, в которые мне бы не хотелось еще вернуться, - рассказывает мальчик.

Сейчас путешественники надеются привезти из поездки множество прекрасных впечатлений. Самое главное, чтобы не было второй волны коронавируса - и для этого должны постараться сами люди.

- Этот вирус в своем течении очень многовариантен, от бессимптомного до тяжелых летальных исходов. С таким вирусом человечество еще не проживало. Он не типичный, это да. Понятно, что теперь вирусы проще не будут. Это очень необычно для жизненного стереотипа - ограничивать себя, носить маску, но сейчас такая данность. К ней нужно выработать свое отношение. У вируса выходных нет, он живет своей жизнью, - напоминает Валерий.