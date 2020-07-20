Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Матч заключительного тура РПЛ «Крыльев Советов» и «Сочи», который запланирован на 22 июля, не состоится. Об этом в своем твиттере сообщила самарская команда.

- Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» - «Сочи» не состоится. Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре, - говорится в сообщении.

Теперь клубу из Краснодарского края засчитают техническое поражение 0:3, а «КС» получат три очка.

Из-за коронавируса в «Сочи» «КС» вылетели в ФНЛ

16 июля в «Сочи» обнаружили коронавирус. Сообщалось о девяти случаях заражения. Из-за COVID-19 «Сочи» не смог провести матч 29 тура против «Тамбова». Из-за неявки на игру клубу из Краснодарского края засчитали техническое поражение.

После в «Сочи» заявляли, что готовы сыграть против «Крыльев Советов» смешанным составом, т.к. у футболистов коронавирус протекает бессимптомно. Однако власти не разрешили команде лететь в Самару.

Из-за технической победы «Тамбова» над «Сочи» «Крылья Советов» лишились всех шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге. Независимо от исхода матча с «Сочи». Если «Крыльям» присудят техническую победу (а так, скорее всего, и будет), волжане сравняются по очкам с «Тамбовом». Однако «волки» опережают самарцев по личным встречам («Крылья» выиграли «Тамбов» дома 2:0, но уступили на выезде 0:3).

Однако у «КС» еще есть шанс остаться в РПЛ. Все будет зависеть от решения «Химок», которые до сих пор не объявили, заявляются они в Премьер-лигу или остаются в ФНЛ. Решение собирались принять после полуфинала Кубка России, который прошел в воскресенье, 19 июля.

Пострадал не только «Сочи»

«Сочи» не единственный клуб, где нашли коронавирус. Раньше COVID-19 выявили у футболистов «Ростова». Из-за этого на матч с тем же «Сочи» донской клуб отправил юношеский состав и проиграл 1:10.

Также коронавирус нашли у футболистов «Динамо» и «Оренбурга». Последние во многом из-за COVID-19 лишились прописки в Российской премьер-лиге.