«Машину узнала по колесам»: мама погибших под Сызранью близнецов о гибели сыновей прочитала в интернете

Улыбчивые, добрые и отрытые ребята – 18 июля в Сызрани прощались с братьями-близнецами Александром и Дмитрием Борисовыми. 16 июля они разбились на трассе по пути из Сызрани в Самару, стрелка спидометра в их «Приоре» застыла на отметке 170 км в час.

- Мальчики приезжали домой попрощаться, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» мама погибших близнецов Надежда Шпиц. – Они служили по контракту в Рощинском, 7 июля срок контракта закончился, но из уговорили его продлить, чтобы уехать в командировку. Они согласились.

По словам родителей, Саша хотел подзаработать, чтобы после возвращения сделать предложение своей девушке Вике, с которой они вместе уже 4 года. Дима решил не оставлять брата в одиночестве.

"Приора" столкнулась с фурой на скорости 170 км в часФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Уехать должны были на полгода, вот и прощались со всеми допоздна, - вспоминает Надежда Шпиц. – Должны были встать в 4 утра, но я их не добудилась. Проснулись в итоге только в 5, и сразу в машину – им нужно было заехать сначала в Самару в съемную квартиру, переодеться в форму, а к 8-ми быть на построении.

Вероятно, поэтому Дима, который всего полгода как купил себе машину, вдавил педаль газа в пол – уж очень близнецы спешили.

Что именно в то утро произошло на трассе М-5, сейчас разбираются полицейские. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и легковушку выбросило прямо под колеса фуры DAF. Стрелка спидометра застыла на отметке 170 км в час. Братья погибли мгновенно.

Маленькая сестренка до сих пор не знает о гибели ребятФото: Соцсети

- В первый раз я набрала их в 10 утра, думала, уже доехали. Звонки шли, но трубку никто не брал. Так продолжалось несколько часов, - вспоминает тот страшный день мама ребят. – В обед я зашла с телефона в интернет и случайно прочитала про аварию с «Приорой». Смотрю – колеса на фотографии знакомые. Позвонила мужу, он с компьютера ту же статью открыл, посмотрел и подтвердил: да, это их машина.

18 июля Диму и Сашу похоронили в Сызрани, прощаться с ними пришли более двух сотен человек. Ни одного военного, по словам родственников, не было. «Комсомолка» отправила в минобороны запрос с просьбой уточнить, являлись ли ребята на момент гибели военнослужащими.

Не взяли на похороны маленькую сестренку погибших ребят – родители не знают, как сказать 4-летней девочке, что старших братьев она больше никогда не увидит. Малышка уверена, что в выходные снова услышит знакомые голоса и пойдет гулять с близнецами по городу.

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