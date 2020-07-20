Доморощенный букмекер из Самары, которого похитили в день рождения, требует миллион с обидчиков

В Самарской области подходит к концу рассмотрение уголовного дела о ставках на кибер-спорт, которые привели к похищению двух школьников, громкому судебному процессу и миллионным искам.

Час расплаты откладывается

История эта началась в марте 2018 года, когда владелец кальянной Андрей Козлов познакомился с одноклассниками своего брата. Поговаривали, что Вова и Миша всегда при деньгах, потому что крайне удачно делают ставки на кибер-спорт. Выигрывают сами и помогают другим.

Рискнуть решил и Андрей Козлов: дал парнишкам 300 тысяч рублей, а вскоре и его обрадовали: ставка была удачной, сумма удвоилась. На радостях Козлов дал мальчишкам еще денег… и проиграл.

Когда пришло время расплаты, Вова и Миша так и сказали: прости, Андрей, денег нет. «Постойте, - возмутился мужчина, - но мы же договаривались, что вы вернете «несгораемую» сумму». Мальчишки уклончиво кивали, отделывались «завтраками» и в итоге попытались «слиться».

Но, как говорится, не на того напали.

Долг платежом красен

Поняв, что деньги просто так не вернуть, Козлов приступил к активным действиям. Сначала вместе со своим другом Кириллом Пашковым он подсел к должникам, которым хватило ума заявиться в его же кальянную. При помощи настоятельных уговоров и, возможно, демонстрации оружия (в этой части показания свидетелей расходятся) он «уговорил» Вову перевести ему 60 тысяч рублей.

Неделей позже, как считает следствие, Козлов и Пашков подъехали к Вове на машине в тот момент, когда он гулял со своей подружкой Соней, мальчишку запихали в машину, запугали, побили, после чего он взял из отцовской «заначки» 200 тысяч рублей и отдал их «кредиторам».

Двумя днями позднее, в день рождения Вовы его выманили из школы. Позже выяснится, что обманом с уроков «вызвонили» и Мишу. Следствие описывает: мальчишкам связали руки, рты заклеили изолентой, угрожали им оружием. В операции якобы участвовали Андрей Козлов и его знакомые – Кирилл Пашков и Ованес Матназаров. В итоге Вова позвонил знакомому, который согласился дать ему в долг 150 тысяч рублей. После того, как деньги были получены, Вову и Мишу отпустили на все четыре стороны.

Уголовное дело рассматривает Октябрьский районный судФото: Александра БУДАЕВА

Несостыковки

Андрею Козлову, Кириллу Пашкову и Ованесу Матназарову предъявлены обвинения в похищении и вымогательстве. Они в целом не отрицают факта произошедшего, но не согласны с деталями, а главное с квалификацией – мол, мы имели право на эти деньги, а значит, совершили самоуправство, это значительно более «мягкая» статья обвинения.

Однако в этой истории много чего не сходится. В первую очередь, суммы: кто кому сколько был должен и почему Козлову в итоге отдали именно 360 тысяч рублей? Стороны излагают разные версии, варьируется даже окончательная сумма.

Далее, следствие считает, что деньги Козлову был должен только Миша, но почему же тогда платил Вова? Да и свидетели поговаривают, что мальчишки были партнерами по бизнесу, а потому неудивительно, что Козлов претензии изначально предъявлял к обоим.

Еще один интересный момент заключается том, что сами потерпевшие, возможно, не лыком шиты. Козлов утверждает, что ставки на кибер-игры через Вову и Мишу делал не только он, так что денег мальчишки задолжали много кому, и речь идет о весьма внушительных суммах.

Да и школьниками они, честно говоря, являются довольно условными. В 2018 году, когда происходили все эти события, Мише уже было 18 лет, а Вова стал совершеннолетним в день своего похищения из школы. Через пару месяцев после этого они получили аттестаты и вскоре поступили в вузы.

Приговор близок

Как бы то ни было, государственное обвинение посчитало вину Козлова, Пашкова и Матназарова вполне доказанной.

Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Алексей Бородин, государственное обвинение просило суд назначить Андрею Козлову 8 лет лишения свободы, Ованесу Матназарову – 6 лет, а Кириллу Пашкову – 7 лет 10 месяцев колонии.

Также к ним предъявлены гражданские иски: потерпевшие просят взыскать в свою пользу материальный ущерб, плюс моральный. Вова свои душевные страдания оценил в один миллион рублей, Миша – в 700 тысяч рублей.

- Мы просили применить к подсудимым санкции статьи обвинения и осудить их и за вымогательство, и за похищение, - сообщил «Комсомолке» представитель потерпевших Анатолий Кузнецов.

28 июля в Октябрьском районном суде продолжатся судебные прения, выступать на них будут защитники подсудимых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обещали семью порезать, нас закопать»: самарских школьников похитил бизнесмен, которого они хотели кинуть на деньги

Михаил и Владимир зарабатывали, делая ставки на кибер-игры, проиграли крупную сумму и «попали по-полной» (подробности)