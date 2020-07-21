Дерзкий обвиняемый в торговле наркотиками устроил погоню со стрельбой в центре Самары

Сцена из боевика разыгралась в центре Самары в конце июня. Вечером 29 числа неадекватный водитель «Ауди» отказался выполнять требования полицейских, пытавшихся вытащить его из салона, и скрылся, попутно сбив человека. Стрельба по колесам иномарки желаемого результата не принесла. Поймать злодея силовикам удалось лишь на днях.

Все началось с того, что 29 июня в 20:10 экипаж ДПС ГИБДД УМВД по городу получил наводку от активистов «Ночного патруля». Те сообщили, что по улицам Железнодорожного района катается пьяный мужчина на «Ауди».

— На пересечении улиц Карла Маркса и Владимирской полицейские остановили автомобиль. Находившийся за рулем водитель отказался показывать сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на ТС, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. — Он начал закрывать окно, однако полицейскому удалось открыть водительскую дверь.

Дерзкий автолюбитель решил не ждать, пока его выведут, и начал движение. Он протаранил патрульную машину и наехал на ногу активиста «Ночного патруля», который в итоге оказался в больнице.

— В соответствии с требованиями ФЗ «О полиции» инспектор ГИБДД выстрелил по колесам иномарки, но водитель смог покинуть место ДТП. Его преследовали, но нарушителю все-таки удалось скрыться, — продолжают правоохранители.

Силовики решили объявить операцию «Перехват». В ходе нее на улице Дачной была обнаружена брошенной та самая «Ауди». По информационным базам сыщики вышли на 41-летнего владельца авто. Все участники событий опознали в нем того самого дебошира, которого, как оказалось, ранее уже лишали прав за пьяную езду.

Как выяснилось, задержанный бежал от полиции не случайно. Сейчас он является обвиняемым в деле о незаконном обороте наркотиков и уклоняется от явки в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/791718" frameborder="0"></iframe> В Самаре обвиняемый в наркоторговле устроил погоню со стрельбой.

Отыскать нарушителя удалось после того, как стражи порядка изучили круг его общения. Он прятался в Самарском районе. За разыскиваемым снова пришлось устроить погоню, в ходе которой он и был задержан.

За такие проделки мужчину уже наказали в суде. Ему назначили административный арест на 10 дней. Разбирательства по его «наркотическим» нарушениям продолжаются.