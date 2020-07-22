«Крылья Советов» о вылете в ФНЛ: «Не все было спортивно, мы отправили письмо в РПЛ»

Болельщики самарских «Крыльев Советов» в отчаянии. Подмосковные «Химки» заявили о том, что будут заявляться в РПЛ, и волжан, соответственно, ждет вылет в ФНЛ. Впрочем, в «КС» все еще надеются на лучшее.

— «Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, по спортивному принципу должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ. Надеемся, оно будет рассмотрено, — прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП-Самара» руководитель пресс-службы «Крыльев» Максим Съестнов.

Максим не стал раскрывать подробности того, о чем сказано в обращении, но добавил, что концовка сезона в Премьер-лиге получилась непонятной:

— В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра, 23 июля, на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо.

О решении «Химок» стало известно днем 22 июля. Финалист Кубка России твердо намерен добиться повышения в классе. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, отметив, что футболисты и тренерский штаб это заслужили.

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По словам Терюшкова, у «Химок» есть принципиальная договоренность с местным инвестором. Он поможет урегулировать финансовые вопросы, из-за которых и начался весь сыр-бор.

Календарь на будущий сезон и составы лиг — ФНЛ и РПЛ — утвердят на исполкоме РФС в пятницу, 24 июля. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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