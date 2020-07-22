2020-07-22T21:20:47+03:00
Спорт

ЦСКА уверенно обыграл «Тамбов», но остался без Лиги Чемпионов

Из-за победы «Краснодара» над «Ахматом» армейцы остались на четвертой строчке в турнирной таблице
Михаил ГОРЮНОВ
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Армейцы забили два красивых голаАрмейцы забили два красивых голаФото: c cайта ПФК ЦСКА.
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Матч с «Тамбовом» в рамках 30 тура Тинькофф РПЛ для московского ЦСКА оказался очень важным. В случае победы на домашней «ВЭБ Арене» и осечки «Краснодара» в поединке с «Ахматом», команда попадала в квалификацию Лиги Чемпионов. Гости же все свои задачи уже решили.

Наставник хозяев Виктор Ганчаренко перед началом встречи заявил, что его подопечные подходят к финалу сезона в хорошем настроении. На поле у ЦСКА не появились исландцы Магнуссон и Сигурдссон, у которых тесты на коронавирус вызвали вопросы, но это не особо сказалось на игре. Армейцы с первых минут пошли вперед. Хороший момент был у Влашича, но Шелия справился с его ударом.

На 25 минуте голкипер помочь не смог. Щенников получил передачу на входе в штрафную и с правой ноги мощно пробил по центру. 1-0! ЦСКА вышел вперед.

ЦСКА - Тамбов. 1:0. Георгий Щенников, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Щенников открывает счет в матче

В конце первого тайма хозяева остались в большинстве. Мелкадзе получил вторую желтую карточку, покинул поле и без того усложнил дела своей команды.

Второй тайм подопечные Ганчаренко продолжили атаковать ворота гостей. Стопроцентный момент упустил Чалов, отправивший мяч выше ворот с убойной позиции. После этого он не реализовал еще два отличных шанса.

Зато прекрасный гол на 78 минуте забил Иван Обляков. Он подхватил мяч, отбитый защитником после углового, и с линии штрафной с левой ноги отправил круглого в девятку — 2-0!

ЦСКА - Тамбов. 2:0. Иван Обляков, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Обляков закрепялет лидерство команды

Влашич мог довести счет до разгромного через пару минут. Вышел один на один с Шелией и пробил мимо!

Встреча так и закончилась со счетом 2-0 в пользу ЦСКА. Но в Лигу Чемпионов они не попали. «Краснодар» в своем матче разгромил «Ахмат» со счетом 4-0 и остался на третьей строчке. Армейцы — четвертые. Их ждет Лига Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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