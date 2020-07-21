Бесплатно выучат ветеринаров и госуправленцев: сколько бюджетных мест в вузах в 2020 году получила Самара

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, в том числе и на образование. Уже известно, что в связи с переносом ЕГЭ в стране смещают и даты приемной кампании. Прием документов стартовал 20 июля, а завершится 17 августа. «КП-Самара» подробно рассказывает о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и вступительных экзаменах главных высших учебных заведений Самарской области. Ранее мы уже рассказывали, как проходит приемная кампания в вузы и как в этом году подать документы.

Самарский университет

В этом году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева предоставляет своим абитуриентам 2 474 бюджетных места. При этом 1000 из этого количества принадлежит направление «Прикладная математика и информатика». Второе место по количеству бюджетных мест занимает специальность «Информатика и вычислительная техника» - 90 бесплатных мест. Ни одного бюджетного места не отведено таким направлениям как «Психология», «Финансы и кредиты», «Издательское дело».

Средняя стоимость обучения составляет около 150 тысяч в год. Самые дорогие направления в институте ракетно-космической техники – 188 тысяч руб. Самым дешевым стало обучение на специальностях социально-гуманитарного института – 116 тысяч рублей в год.

Вступительные экзамены в этом году будут проводить дистанционно. Работы на творческий конкурс, необходимый для поступления на направление «Журналистика», абитуриенты должны присылать в электронном виде.

Самарский государственный технический университет

Политех в 2020 году готов принять на бесплатное обучение 1618 студентов. 109 бюджетных мест выделено на специальность «Промышленное и гражданское строительство». Ноль бесплатных мест у направлений, связанных с экономикой, дизайном и искусствами.

Среднее арифметическое цен на обучение составляет 130 тысяч. Самая низкая стоимость обучения у «Таможенного дела» - 63 тысячи в год. Самым дорогим направлением является «Дизайн» - 200 тысяч. Все вступительные испытания в этом году университет проводит на платформе Zoom.

Самарский государственный социально-педагогический университет

887 бесплатных мест в 2020 году выделили самарскому педуниверситету. 93 бюджетных места отходит направлению «Педагогическое образование» на факультете математики, физики и информатики и ни одного журналистике.

102 тысячи рублей – средняя цена за обучение в педе. 115 тысяч - столько стоит обучение по направлению «Экология», 48 тысяч – по специальности «Конвергентная журналистика».

Большинство вступительных экзаменов университет будет проводить дистанционно. В очной форме пройдут только творческие и спортивные испытания.

Самарский государственный университет путей сообщения

СамГУПС в этом году предоставит абитуриентам 836 бесплатных мест для обучения. 130 мест отведено направлению «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Ноль бюджетных мест выделили специальностям, связанным с управлением персоналом.

Средняя цена – 100 тысяч рублей. Самыми дорогими стали специальности, имеющие отношения к вычислительной технике, – 150 тысяч рублей в год. Самое дешевое обучение – 50 тысяч в год – на направлении «Менеджмент». Все вступительные экзамены университет будет проводить дистанционно.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

В 2020 году ПГУТИ предоставляет 770 бесплатных мест. 212 мест выделено специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», ноль – профилю «Электронный бизнес». Цены за обучение варьируются от 50 до 55 тысяч рублей. Все вступительные экзамены университет будет проводить дистанционно.

Самарский государственный медицинский университет

730 бесплатных мест для обучения у самарского меда. Из них 226 отведено специальности «Лечебное дело» и ноль – специальности «Медицинская кибернетика».

Средняя цена за обучение составляет чуть больше 120 тысяч. Дороже всего стоит обучение на направлении «Стоматология» (189 тысяч в год), дешевле всего – на направлении «Сестринское дело» (56 тысяч в год).

Все вступительные испытания будут проходить в специальном формате на сайте вуза.

Самарский государственный аграрный университет

Вуз предоставит 572 бюджетных места. Больше всего бесплатных мест получает направление «Ветеринария». У специальностей, связанных с государственным управлением, бюджетных мест нет.

87 тысяч рублей – средняя цена за обучение. Больше всего – 138 тысяч – заплатят те, кто захочет обучаться на направлении «Садоводство». А вот обучение на экономических специальностях стоит всего 36 тысяч.

Вступительные испытания вуз проводить не будет. При поступлении абитуриентам будут засчитывать результаты только ЕГЭ.

Самарский государственный экономический университет

Ровно 333 бюджетных места предоставит абитуриентам в этом году СГЭУ. Больше всего мест – 25 – отвели специальностям, связанным с государственным управлением. На специальностях, связанных с управлением персоналом, учиться будут только платно.

Средняя цена за обучение в 2020 году составляет 86,5 тысяч в год. Самой дорогой специальностью, стоимость которой составляет 110 тысяч рублей, является «Правовое обеспечение национальной безопасности». Наиболее дешевым – 40 тысяч рублей в год – обучение по направлению «Экология». Все вступительные экзамены университет будет проводить дистанционно.

Самарский государственный институт культуры

СГИК предоставит абитуриентам 219 бесплатных мест для обучения. Больше всего – 30 мест – выделили на направление «Социально-культурная деятельность». На такие специальности, как актерское мастерство, бесплатных мест для обучения не выделено.

Средняя цена за обучение не превышает 95 тысяч в год. Самая низкая цена – 42 тысячи – за обучение по специальности «Библиотековедение». Дороже всего – 143 тысячи в год – стоит обучение актерскому и вокальному мастерству.

Абитуриентам предоставят выбор: сдавать вступительные испытания очно или дистанционно.

Тольяттинский государственный университет

979 бюджетных мест в 2020 году выделено в Тольяттинском государственном университете. Из них 35 мест отдано направлению техносферной безопасности и ни одного – таким направлениям, как, например, «Спортивный туризм».

77 тысяч – средняя стоимость обучения в ТГУ. Дороже всего стоит обучение на направлении «Журналистика» – 111,5 тысяч рублей в год. Дешевле всего стоит обучение автомобильному сервису – 39,5 тысяч в год.

Вступительные испытания пройдут на университетском сервисе «Поступление в вуз онлайн».