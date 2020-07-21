2020-07-21T15:42:17+03:00
Общество

У самарских мам появилась возможность получить новую профессию

Разработано порядка 60 обучающих программ, которые создавались с учетом потребностей мам.
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Участницы встречи узнали много новогоУчастницы встречи узнали много новогоФото: другой источник.
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Воспитание маленького ребенка – не преграда для профессионального роста. К такому выводу пришли участницы встречи, организованной министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Мамы узнали, как программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей-дошкольников, помогает исполнять давние мечты и становиться востребованной на современном рынке труда. Такая возможность у женщин появилась в этом году благодаря реализации национального проекта «Демография».

В этом году в мероприятии по обучению запланировано участие свыше 800 женщин, из них 220 человек уже прошли такое обучение, примерно столько же – в процессе обучения. В их числе – школьный учитель Елена Шабанова и консультант аппарата администрации г.о. Самара Светлана Надёжина.

«Учиться мне нравилось всегда, но юриспруденция оставалась моей давней нереализованной мечтой. Только находясь в декрете, я увидела в интернете объявление с приглашением к участию в программе минтруда. Отправила заявку и с июня приступила к занятиям. Даже не думала, что получить доступ к бесплатному юридическому образованию так просто!» – поделилась Елена Шабанова.

«Я работала в основном с финансовой документацией, поэтому переподготовка по направлению «Юриспруденция» поможет почувствовать себя более компетентной и уверенной в своих действиях после выхода из декретного отпуска», – добавила Светлана Надёжина.

Как отметили участницы программы, очные и онлайн-занятия проводятся по удобному графику – можно легко совмещать учебу с домашними хлопотами и воспитанием малышей.

О том, как мамы могут подключиться к программе, рассказала Людмила Дудукина, заместитель руководителя департамента регионального минтруда: «Такая программа переподготовки востребована, даже несмотря на сложности учебы из-за ограничений во время пандемии. Ситуация требует от нас новых подходов к организации обучения. Мы активно используем дистанционные формы, применяем индивидуальный подход и сводим к минимуму очные занятия».

Разработано порядка 60 обучающих программ, которые создавались с учетом потребностей мам. Наиболее востребованы повышения квалификации в сфере делопроизводства, учета кадров и финансового учета, информационные технологии, юриспруденция, цифровые технологии, переподготовка в сфере услуг.

«Мы сразу предупреждаем мам, что это обучение не ради обучения. Женщина, окончившая курсы в этом году, до конца года должна выйти на работу», – пояснила Людмила Владимировна.

Услуга доступна женщинам, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 3 лет, а также мамам с детьми дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях с работодателем, но не признанным официально безработными. Для женщин, имеющих статус безработных, есть другие возможности переподготовки.

Перед направлением на обучение будущие ученицы могут воспользоваться профориентационной консультацией, в случае если женщина длительное время не работала и затрудняется с выбором, куда пойти учиться. Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин можно получить в центрах занятости населения Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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