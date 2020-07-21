2020-07-21T17:12:31+03:00
Происшествия

«Она очень ждала этого ребенка»: под Самарой 14-летний мотоциклист без прав сбил девушку на девятом месяце беременности

Молодую маму отправили в больницу с многочисленными переломами, ее старшему сыну тоже серьезно досталось
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работала полицияНа месте происшествия работала полицияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самарской области разбираются в жутком ДТП, произошедшем вечером 19 июля в микрорайоне Южный город. Там, в поселке Придорожном под колеса мотоцикла попала беременная девушка, гулявшая со своим ребенком. Обстоятельства случившегося пугают.

Все произошло примерно в восемь вечера. 30-летняя местная жительница вместе с 5-летним сыном шла по Николаевскому проспекту.

— Она направлялась в сторону улицы Весенней. Напротив дома № 14 девушку и мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил мотоцикл Centurion YX130CF без регистрационного знака, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К сожалению, без серьезных последствий не обошлось. Как сообщают очевидцы, пострадавшая потеряла ребенка.

— Ребенок получил многочисленные ушибы и травму головы. А девушка вместе с ЗЧМТ получила открытые переломы и потеряла плод, которому было 9 месяцев, — рассказывает брат мужа потерпевшей Руслан К.

Разбирательства по факту происшествия продолжаются Фото: соцсети

Разбирательства по факту происшествия продолжаютсяФото: соцсети

Руслан поделился, что за рулем спортивного двухколесного ТС находился 14-летний мальчик. Мужчина боится, что после происшествия будут «сглажены углы». Сам же он уверяет, что будет добиваться справедливого суда, и ищет свидетелей случившегося.

Полицейские подтвердили, что мотоциклом управлял подросток без прав. Ему также вменяют несоблюдение требований ОСАГО и эксплуатацию незарегистрированного ТС.

Жители Южного города шокированы произошедшим. Они делятся, что сбитая девушка очень ждала второго ребенка и всегда характеризовалась только с положительной стороны.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают проверку по факту ЧП. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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Будущий муж пострадавшей уверен, что полицейские ошибаются и всячески пытается это доказать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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