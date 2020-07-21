2020-07-21T17:12:21+03:00
Происшествия

«Гулял с жертвой перед убийством»: появилось видео с чапаевским потрошителем, отрезавшим женщине груди

Правоохранителям удалось найти кадры, на котором изображен предполагаемый убийца, людей просят помочь в его опознании [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Преступника до сих пор не поймалиПреступника до сих пор не поймалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В деле о жестоком убийстве 55-летней Елены Денисовой в городе Чапаевск в Самарской области появились подвижки. Напомним, что ее изуродованный труп нашли в общежитии на улице Менделеева 4 октября 2019 года. Убийца не найден, но сегодня следователи сообщили, что он, возможно, попал на камеры наружного наблюдения.

— В ходе расследования уголовного дела была обнаружена запись с видеорегистратора, где видно, что за некоторое время до убийства потерпевшая идет по улице с мужчиной на территории микрорайона «Берсол», — рассказывают в СУ СК по региону.

Кто это человек, как близко он знал Елену — пока неизвестно. Но вероятность того, что именно это и есть тот самый «чапаевский потрошитель» — так прозвали злодея местные жители — весьма велика.

Как ранее писали журналисты «КП-Самара», погибшую обнаружили в ее комнате. Соседи заволновались, что она долго не выходит, и забили тревогу. Увиденное шокировало всех.

— Ее нашли в своей комнате. Было похоже на кокон. Жертве отсекли груди, вспороли живот, что было видно внутренности. Тело было укрыто простыней, — говорили местные жители.

— Он ножом все вырезал. Первый раз я такое вижу, — добавлял работник ритуальной службы, работавший на месте.

Мужчина, отрезавший женщине груди, попал на камеры наблюдения.

Уголовное дело по факту убийства было возбуждено сразу после обнаружения трупа. Оперативники установили, что в общежитии на Менделеева Денисова жила несколько лет. Любила выпить, водила знакомства с асоциальными людьми. У нее был сын — его какое-то время подозревали в расправе — но он жил отдельно.

По словам вахтеров, последний раз потерпевшая была замечена в компании какого-то молодого человека, провожавшего ее до дома. Вероятно, он и изображен на записи, которую добыли правоохранители.

Следователи отмечают, что сейчас к розыску подозреваемого принимаются все меры. Всех, кому известна какая-либо информация, просьба обращаться по телефону: 8(846) 339-12-10. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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Зверское преступление, совершенное в начале октября прошлого года в общежитии под Самарой, до сих пор покрыто загадками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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