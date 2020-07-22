Урал -Локомотив, 22 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура РПЛ

Урал - Локомотив. 0:1. Антон Миранчук, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Урал - Локомотив. 0:1. Антон Миранчук, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020

Прямая онлайн-трансляция матча Урал - Локомотив в 30 туре РПЛ Тинькофф Чемпионата России пройдет 22 апреля 2020 года, начнется она со стадиона "Екатеринбург Арена" в 19.00 (мск). В этот день одновременно начнутся все игры чемпионата, поэтому показывать их будут на разных каналах холдинга Матч, в том числе и платных. Этот матч хотя и не решает задачи ни той, ни другой команды, может быть достаточно интересным, расскажем почему.

Урал

Команда из Екатеринбурга прописку в РПЛ сохранила, за еврокубки уже не борется, в Кубке России выступать закончила. Кажется, можно расслабиться и в последнем матче не играть, а так - бегать. Но матч проходит дома, перед болельщиками, которых клуб в последнее время не радовал игрой. К тому же в тренерском штабе проблемы: после поражения от Химок в Кубке главный тренер Дмитрий Парфенов подал в отставку, так что выводить команду на поле будет наставник молодежки. Это необычно, но интересно: сейчас клубу стоит доказать, что в РПЛ они остались неслучайно и что буквально через несколько недель они будут готовы включиться в борьбу уже за более высокие места.

Правда, игры с Локомотивом дома для команды чаще всего не успешны: последний раз обыграть гостей "Уралу" удалось в 2015 году.

Прогноз букмекеров: коэффициент на выигрыш Урала 4,96.

Локомотив

Команда берет серебро при любом раскладе и выходит в ЛЧ. В 10 последних матчах 5 побед, 5 ничьих. Проигрывать в последнем туре как-то неприлично и неприятно. Скорее всего, москвичи этого и не допустят. Сегодня у клуба сильный состав, который позволит решить все задачи минимальными усилиями.

Кстати, в большинстве последних матчей "Локомотив" забивал до перерыва.

Составы команд Урал - Локомотив на игру 22 июля 2020 года

У Урала не сыграют Денис Кулаков, Артем Фидлер, Олег Баклов

У "Локомотива" не выйдут на поле Александр Коломейцев, Лука Джорджевич, Борис Ротенберг.

Статистика личных встреч Урал - Локомотив

Команды встречались между собой 35 раз, 19 побед за Локомотивом, 7 за Уралом. В девяти поединках команды разошлись вничью. Самый крупный счет 4:4. В последний раз "Локо" обыграли гостей в Москве со счетом 4:0.

Где смотреть онлайн-трансляцию встречи Урал - Локомотив 22 июля 2020 года

Видео трансляцию игры Урал - Локомотив 22 июля 2020 года в 30 туре РПЛ покажет Матч.Футбол - 3. Текстовая трансляция Урал - Локомотив доступна на сайте kp.ru.