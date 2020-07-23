Смертельный контент, несчастный случай или убийство? Почему погиб 15-летний игроман в Самаре

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи Фото: соцсети

Страшный недострой

В страшной трагедии разбираются самарские следователи. 15-летний Владислав К., порядочный мальчишка из нормальной семьи, в воскресенье 19 июля ушел гулять и вскоре перестал выходить на связь с близкими. На следующий день, ближе к вечеру, его нашли мертвым.

— Тело обнаружили на заброшенной стройке на Черемшанской. По предварительной версии, подросток погиб при падении с 17 этажа, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Но что случилось? Как парень оказался на территории многолетнего недостроя, на который то и дело жалуются местные родители? Их можно понять — дети постоянно идут туда за опасными селфи и острыми ощущениями, рискуя своими жизнями.

Любил экстрим и компьютерные игры

— Я слышал, что друг его отвез на какую-то остановку, а дальше Влад куда-то уехал, — рассказывает «Комсомолке» знакомый погибшего Константин А. (имя изменено). — После этого он уже не выходил на связь. Последнее сообщение отправил своей девушке. Все было нормально.

По словам Константина, Владислав любил лазить по таким местам, как на Черемшанской. А еще он интересовался аниме и компьютерными играми. В частности, парень увлекался шутером San Andreas Multiplayer и активно участвовал в сетевых противостояниях с другими фанатами симулятора. Они, к слову, в своем официальном сообществе выражают соболезнования по поводу ухода единомышленника.

Люди постоянно жалуются на заброшенную стройку на Черемшанской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По одной из версий, рассматриваемых правоохранителями, юноша завяз в смертельном развлечении в интернете, что и привело его к фатальному исходу. Страница Влада в социальных сетях с многочисленном аниме-контентом не позволяет отбрасывать такой вариант.

Кто-то причастен?

— Он не мог сам пойти на такой шаг. Нормальный человек, без каких-то таких заморочек. Его родные работали в полиции, семья благополучная. Может быть, это несчастный случай, или кто-то причастен, — в свою очередь считают товарищи школьника.

Ответы на вопросы, которых сейчас очень много, предстоит найти специалистам. Сейчас они этой историей активно занимаются.

— Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту происшествия проводится проверка, — сообщила samara.kp.ru старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

Выяснение причин, приведших к гибели подростка, продолжается. Возможных свидетелей случившегося просят откликнуться. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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